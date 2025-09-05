بسبب ظاهرة صحية خطيرة.. القاهرة تصدر تعليمات عاجلة!

Advertisement

أثار تصدر مصر قائمة أعلى دول العالم في الولادة القيصرية بنسبة 72%، حسبما أفادت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة والسكان، جدلا واسعا في الأوساط الطبية والإعلامية.واستدعى الأمر الذي تسبب في تداعيات صحية خطيرة في المجتمع المصري تدخلًا عاجلًا من والسكان بإعلان حزمة قرارات وضوابط.وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية أن مصر سجلت أعلى نسبة ولادات في العالم بنسبة 72%، ما استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة للحد من العمليات غير الضرورية.سجّلت مصر أعلى معدل للولادة القيصرية على مستوى العالم بنسبة بلغت 72%، بحسب ما عن صرّحت به الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الأمر الذي استدعى تدخلاً رسميًا من الوزارة بإعلان حزمة من الإجراءات التنظيمية، تهدف إلى خفض هذه النسبة بمقدار 50% بحلول نهاية عام 2025، في محاولة لمواجهة التداعيات الصحية والمجتمعية المرتبطة بالارتفاع الكبير في أعداد العمليات القيصرية.أوضحت البيانات الرسمية أن هذا المعدل المرتفع يحمل تداعيات خطيرة، سواء من حيث تأثيره على صحة الأمهات والمواليد، أو لكونه مخالفًا للمعايير الطبية العالمية، التي توصي بألّا تتجاوز نسبة الولادات القيصرية 15% من إجمالي الحالات.ويُظهر رصد تاريخي لمعدلات الولادة القيصرية في مصر أن النسبة كانت منخفضة للغاية في عام 2000، قبل أن تبدأ في الارتفاع التدريجي منذ عام 2008، حيث بلغت حينها 28%، بينما كانت النسبة في تصل إلى 33%. واستمرت النسبة في التصاعد حتى بلغت ذروتها بعد سبعة أعوام فقط بنسبة 52%، لتصبح مصر آنذاك في المرتبة الثالثة عالميًا، قبل أن تتصدر القائمة لاحقًا بنسبة 72%.