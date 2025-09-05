Advertisement

صحة

بسبب ظاهرة صحية خطيرة.. القاهرة تصدر تعليمات عاجلة!

Lebanon 24
05-09-2025 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1413126-638926699144548240.jpg
Doc-P-1413126-638926699144548240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أثار تصدر مصر قائمة أعلى دول العالم في الولادة القيصرية بنسبة 72%، حسبما أفادت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، جدلا واسعا في الأوساط الطبية والإعلامية.
Advertisement

واستدعى الأمر الذي تسبب في تداعيات صحية خطيرة في المجتمع المصري تدخلًا عاجلًا من وزارة الصحة والسكان المصرية بإعلان حزمة قرارات وضوابط.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية أن مصر سجلت أعلى نسبة ولادات قيصرية في العالم بنسبة 72%، ما استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة للحد من العمليات غير الضرورية.

سجّلت مصر أعلى معدل للولادة القيصرية على مستوى العالم بنسبة بلغت 72%، بحسب ما عن صرّحت به الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الأمر الذي استدعى تدخلاً رسميًا من الوزارة بإعلان حزمة من الإجراءات التنظيمية، تهدف إلى خفض هذه النسبة بمقدار 50% بحلول نهاية عام 2025، في محاولة لمواجهة التداعيات الصحية والمجتمعية المرتبطة بالارتفاع الكبير في أعداد العمليات القيصرية.

أوضحت البيانات الرسمية أن هذا المعدل المرتفع يحمل تداعيات خطيرة، سواء من حيث تأثيره على صحة الأمهات والمواليد، أو لكونه مخالفًا للمعايير الطبية العالمية، التي توصي بألّا تتجاوز نسبة الولادات القيصرية 15% من إجمالي الحالات.

ويُظهر رصد تاريخي لمعدلات الولادة القيصرية في مصر أن النسبة كانت منخفضة للغاية في عام 2000، قبل أن تبدأ في الارتفاع التدريجي منذ عام 2008، حيث بلغت حينها 28%، بينما كانت النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 33%. واستمرت النسبة في التصاعد حتى بلغت ذروتها بعد سبعة أعوام فقط بنسبة 52%، لتصبح مصر آنذاك في المرتبة الثالثة عالميًا، قبل أن تتصدر القائمة لاحقًا بنسبة 72%.
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: أفغانستان تواجه أزمة صحية خطيرة بسبب نقص التمويل
lebanon 24
05/09/2025 18:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حقن القهوة.. ظاهرة صحية تفتقر للأدلة العلمية
lebanon 24
05/09/2025 18:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: الهند لم تصدر تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي عقب تصريحات ترامب
lebanon 24
05/09/2025 18:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة خطيرة على أمن إسرائيل.. ما سبب اعتراضها لطائرات قادمة من هذه الدولة؟
lebanon 24
05/09/2025 18:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة

وزارة الصحة

وزير الصحة

الأمريكية

القاهرة

المصرية

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-09-05
10:42 | 2025-09-05
10:31 | 2025-09-05
10:30 | 2025-09-05
10:05 | 2025-09-05
10:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24