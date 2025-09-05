Advertisement

إقتصاد

رغم زيادة عدد الوظائف... ارتفاع معدل البطالة في أميركا

Lebanon 24
05-09-2025 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1413244-638926913973310111.jpg
Doc-P-1413244-638926913973310111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أضاف سوق العمل الأميركي 22000 وظيفة، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3 بالمئة.
 
 
وأظهر التقرير الذي نشرته إدارة إحصاءات العمل، أن الاقتصاد فقد وظائف في حزيران،  فيما تم تعديل مكاسب الوظائف لشهر تموز قليلا. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رغم التضخم ومخاوف البطالة.. ارتفاع ثقة المستهلك البريطاني
lebanon 24
05/09/2025 21:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: وضعنا خططا لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي
lebanon 24
05/09/2025 21:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت.. ارتفاع مع ترقب خفض الفائدة وتقرير الوظائف الأميركي
lebanon 24
05/09/2025 21:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
في مصر... إنخفاض المعدل اليومي للزيادة السكانية
lebanon 24
05/09/2025 21:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

روسيا اليوم

روسيا

تموز

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:15 | 2025-09-05
14:00 | 2025-09-05
13:36 | 2025-09-05
13:15 | 2025-09-05
13:09 | 2025-09-05
13:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24