رغم زيادة عدد الوظائف... ارتفاع معدل البطالة في أميركا

أضاف سوق العمل الأميركي 22000 وظيفة، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3 بالمئة.

وأظهر التقرير الذي نشرته إدارة إحصاءات العمل، أن الاقتصاد فقد وظائف في حزيران، فيما تم تعديل مكاسب الوظائف لشهر قليلا. (روسيا اليوم)