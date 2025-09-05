Advertisement

عربي-دولي

منظمة الصحة ترفع الصوت: لوقف المجاعة في غزة

Lebanon 24
05-09-2025 | 23:23
حذر مدير منظمة الصحة العالمية الجمعة من استمرار المجاعة في غزة، داعيا إسرائيل إلى وقف هذه "الكارثة"، ولافتا إلى أن 370 شخصاً على الأقل قضوا بسبب الجوع في القطاع المحاصر والمدمر منذ بداية النزاع.
وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في جنيف "إنها كارثة كان يمكن لإسرائيل أن تتجنبها، وتستطيع وقفها في أي لحظة".
وذكّر مدير المنظمة بأن الأمم المتحدة أعلنت في 22 آب أن حالة مجاعة تسود بعض مناطق قطاع غزة، في حين نفت إسرائيل حصول مجاعة متهمة حركة حماس بنهب المساعدات.

وأضاف غيبريسوس أنه "منذ بدء النزاع في تشرين الأول2023، قضى 370 شخصا على الاقل بسبب سوء التغذية في غزة، بينهم أكثر من 300 خلال الشهرين الاخيرين".
تيدروس ادهانوم غيبريسوس

منظمة الصحة العالمية

ادهانوم غيبريسوس

الأمم المتحدة

منظمة الصحة

قطاع غزة

إسرائيل

تيدروس

