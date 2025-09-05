منظمة الصحة ترفع الصوت: لوقف المجاعة في غزة



وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في "إنها كارثة كان يمكن لإسرائيل أن تتجنبها، وتستطيع وقفها في أي لحظة". حذر مدير الجمعة من استمرار المجاعة في غزة، داعيا إلى وقف هذه "الكارثة"، ولافتا إلى أن 370 شخصاً على الأقل قضوا بسبب الجوع في القطاع المحاصر والمدمر منذ بداية النزاع.وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في "إنها كارثة كان يمكن لإسرائيل أن تتجنبها، وتستطيع وقفها في أي لحظة".

وذكّر مدير المنظمة بأن أعلنت في 22 آب أن حالة مجاعة تسود بعض مناطق ، في حين نفت إسرائيل حصول مجاعة متهمة حركة بنهب المساعدات.



وأضاف غيبريسوس أنه "منذ بدء النزاع في تشرين الأول2023، قضى 370 شخصا على الاقل بسبب سوء التغذية في غزة، بينهم أكثر من 300 خلال الشهرين الاخيرين".