خاص
آخر تقرير من تل أبيب: مكانة إسرائيل تتدهور في أميركا!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-09-2025
|
05:30
نشر معهد دراسات الأمن القومي
الإسرائيلي
(INSS) تقريراً جديداً قال فيه إن مكانة
إسرائيل
في
الولايات المتحدة
تراجعت إلى أدنى مستوياتها.
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
يشير إلى أن "الدعم التقليدي لإسرائيل بين
الديمقراطيين
في أميركا شهد انهياراً فيما تآكل أيضاً الدعم بين الجمهوريين"، وتابع: "يتجلى هذا التراجع بوضوح بين الشباب على جانبي الخريطة السياسية. كذلك، تراجع الدعم داخل المجتمع اليهودي، وتزايدت الانتقادات".
وذكر التقرير أنَّ "المشاعر الأميركيَّة تجاه إسرائيل تأثرت بشكل مباشر وسلبي بسلوك إسرائيل في الحرب ضد
حماس
، وخاصةً بالوضع الإنساني في
قطاع غزة
"، وأضاف: "تجد إسرائيل نفسها الآن معتمدة على رئيس أميركي معروف بتقلباته، وعلى حزب جمهوري يزداد انقساماً. في الوقت نفسه، لا تزال إسرائيل تتمتع بقواعد دعم مهمة في الولايات المتحدة وخاصة بين اليهود وكبار السن والمحافظين، لكن هذه القواعد وحدها لا تضمن مستقبل التحالف بين أميركا وإسرائيل".
ووفقاً للتقرير، فإنَّ "مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة هشة، على أقل تقدير"، وأضاف: "بينما لا تزال بعض قواعد الدعم التقليدية - وخاصةً الجمهوريين الأكبر سناً - مستقرة، فإن تراجع الدعم بين الديمقراطيين والمستقلين، وحتى بعض الجمهوريين، يُثير دلائل تحذيرية كبيرة. أيضاً، قد يُضرّ تراجع التضامن الحزبي تجاه إسرائيل بقدراتها الاستراتيجية والعملياتية، ويُقيّد مرونتها الدبلوماسية، ويُعرّضها للتحديات الإقليمية. لذا، فإنّ تراجع الدعم الأميركي ليس مجرد قضية سياسية، بل يُمثّل أيضاً تهديداً ملموساً لأمن إسرائيل".
ووجد التقرير أن "إسرائيل تحتاجُ إلى إستراتيجية مُصممة خصيصاً لمنع المزيد من الأضرار وضمان صمودها الاستراتيجي والدبلوماسي في
المستقبل
"، وتابع: "إن وجود استراتيجية اتصال غير مرتبطة بشكل علني وشفاف بتغييرات سياسية فعلية ستفشل في وقف التدهور الحاد في مكانة إسرائيل. أيضاً، ومن دون خطوات ملموسة لإنهاء حرب غزة، ستُواجه إسرائيل صعوبة في استعادة مكانتها لدى الرأي العام الأميركي وقيادته السياسية".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
الديمقراطيين
الديمقراطي
الإسرائيلي
المستقبل
دبلوماسي
الجمهوري
ديمقراطي
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
