عربي-دولي
ترامب يهدّد الطائرات الفنزويلية
Lebanon 24
06-09-2025
|
12:02
صعّد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لهجته ضد
كاراكاس
، محذّراً من أن الطائرات المقاتلة الفنزويلية سيتم تدميرها إذا اقتربت من القوات الأميركية أو شكّلت تهديداً مباشرًا.
التحذير جاء بعد حادثة مثيرة، حين حلّقت مقاتلتان فنزويليتان من طراز F-16 قرب المدمّرة الأميركية "يو إس إس
جيسون دونهام
" أثناء وجودها في المياه الدولية.
وزارة الدفاع
الأميركية وصفت التحليق بأنه "استفزازي للغاية" ويهدف إلى عرقلة عمليات مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب.
الحادثة تأتي بعد أيام من إعلان الجيش الأميركي تدمير سفينة
فنزويلية
على متنها 11 شخصًا، قالت
واشنطن
إنها كانت تابعة لـ"عصابة مخدرات مصنّفة كمنظمة إرهابية".
