ترامب يهدّد الطائرات الفنزويلية

صعّد الرئيس الأميركي لهجته ضد ، محذّراً من أن الطائرات المقاتلة الفنزويلية سيتم تدميرها إذا اقتربت من القوات الأميركية أو شكّلت تهديداً مباشرًا.التحذير جاء بعد حادثة مثيرة، حين حلّقت مقاتلتان فنزويليتان من طراز F-16 قرب المدمّرة الأميركية "يو إس إس " أثناء وجودها في المياه الدولية.الأميركية وصفت التحليق بأنه "استفزازي للغاية" ويهدف إلى عرقلة عمليات مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب.الحادثة تأتي بعد أيام من إعلان الجيش الأميركي تدمير سفينة على متنها 11 شخصًا، قالت إنها كانت تابعة لـ"عصابة مخدرات مصنّفة كمنظمة إرهابية".