Advertisement

عربي-دولي

ترامب يهدّد الطائرات الفنزويلية

Lebanon 24
06-09-2025 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1413627-638927822300343129.png
Doc-P-1413627-638927822300343129.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته ضد كاراكاس، محذّراً من أن الطائرات المقاتلة الفنزويلية سيتم تدميرها إذا اقتربت من القوات الأميركية أو شكّلت تهديداً مباشرًا.
Advertisement

التحذير جاء بعد حادثة مثيرة، حين حلّقت مقاتلتان فنزويليتان من طراز F-16 قرب المدمّرة الأميركية "يو إس إس جيسون دونهام" أثناء وجودها في المياه الدولية.

وزارة الدفاع الأميركية وصفت التحليق بأنه "استفزازي للغاية" ويهدف إلى عرقلة عمليات مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب.

الحادثة تأتي بعد أيام من إعلان الجيش الأميركي تدمير سفينة فنزويلية على متنها 11 شخصًا، قالت واشنطن إنها كانت تابعة لـ"عصابة مخدرات مصنّفة كمنظمة إرهابية".
مواضيع ذات صلة
صحيفة تكشف.. هل اقتربت الحرب الأميركية الفنزويلية؟
lebanon 24
06/09/2025 21:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة تهبط اضطراريًا في غلاسكو بعد تهديد غريب ضد ترامب
lebanon 24
06/09/2025 21:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
من "الطائرة".. ترامب يهدد بالانسحاب من "قمة ألاسكا" مع بوتين
lebanon 24
06/09/2025 21:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد بعقوبات: "لست سعيدا" بالضربات الروسية
lebanon 24
06/09/2025 21:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

جيسون دونهام

وزارة الدفاع

الفنزويلي

فنزويلية

كاراكاس

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:42 | 2025-09-06
13:04 | 2025-09-06
13:00 | 2025-09-06
12:53 | 2025-09-06
12:34 | 2025-09-06
12:20 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24