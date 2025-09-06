حماس: منفتحون على أي مقترحات تؤدي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

Advertisement

وقالت الحركة في بيان: "تجدد حركة الإسلامية حماس التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من آب الماضي".وأضافت أن أي حل يجب أن يشمل:انسحاباً كاملاً لقوات من القطاع.دخولاً غير مشروط للمساعدات الإنسانية.تبادلاً حقيقياً للأسرى عبر مفاوضات جادة يقودها الوسطاء.