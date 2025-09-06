Advertisement

حماس: منفتحون على أي مقترحات تؤدي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

06-09-2025 | 15:46
أعلنت حركة حماس، السبت، أنها منفتحة على أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة تمسكها بالمقترح الذي وافقت عليه الفصائل الفلسطينية برعاية الوسطاء في 18 آب الماضي.
وقالت الحركة في بيان: "تجدد حركة المقاومة الإسلامية حماس التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من آب الماضي".

وأضافت أن أي حل يجب أن يشمل:

انسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من القطاع.

دخولاً غير مشروط للمساعدات الإنسانية.

تبادلاً حقيقياً للأسرى عبر مفاوضات جادة يقودها الوسطاء.
