Advertisement

عربي-دولي

بلوغ الأمير هيساهيتو سن الرشد يفتح ملف خلافة العرش في اليابان

Lebanon 24
07-09-2025 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1413755-638928392513262898.png
Doc-P-1413755-638928392513262898.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مراسم مهيبة غلبت عليها الطقوس الإمبراطورية العريقة، احتفل القصر الإمبراطوري في طوكيو الأسبوع الماضي ببلوغ الأمير هيساهيتو، نجل ولي العهد الأمير أكيشينو، سن الرشد. إلا أن المناسبة التي حملت رمزية خاصة داخل أقدم سلالة ملكية في العالم أعادت معها إلى الواجهة أزمة الخلافة الإمبراطورية التي باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
Advertisement

الأمير هيساهيتو (19 عاماً) هو الابن الوحيد لولي العهد، والثاني في خط الخلافة بعد والده، ما يجعله المرشح الأوفر لاعتلاء العرش في المستقبل. غير أن المشكلة تكمن في غياب أي وريث ذكر من بعده، وهو ما يثير أسئلة مصيرية حول مصير قاعدة الوراثة الذكورية التي أقرّها قانون البيت الإمبراطوري عام 1947، والمستندة بدورها إلى الدستور الإمبراطوري لعام 1889.

الإمبراطور الحالي ناروهيتو لا يملك سوى ابنة واحدة، الأميرة آيكو، التي تحظى بشعبية واسعة بين اليابانيين، لكن القوانين تحرمها من وراثة العرش. بذلك، يبقى مستقبل المؤسسة الإمبراطورية محصوراً في ثلاثة أسماء فقط: الإمبراطور، ولي العهد، وهيساهيتو.

تاريخياً، جلست ثماني إمبراطورات على العرش، آخرهن في القرن الثامن عشر، لكن أياً منهن لم تترك وريثاً. ورغم محاولات الإصلاح التي طرحت في مطلع الألفية، ومنها مقترحات عام 2005 بالسماح بتولي النساء الحكم، فإن ولادة هيساهيتو عام 2006 جمّدت أي تحرك بهذا الاتجاه، بدفع من المحافظين القوميين.

الجدل عاد مؤخراً مع تزايد هشاشة النظام الحالي في بلد يعاني تراجع المواليد وتسارع الشيخوخة. لجنة حكومية أوصت عام 2022 بالإبقاء على الوراثة الذكورية مع مقترحات بديلة، مثل السماح للأميرات بالاحتفاظ بمكانتهن بعد الزواج أو تبنّي أحفاد من عائلات ملكية منقرضة، لكن الخلافات السياسية عطّلت أي خطوة عملية.

الاحتفالات بسن الرشد لم تخلُ من رسائل سياسية: فقد ارتدى هيساهيتو الزي التقليدي وتوج بـ"كانموري" الأسود، قبل أن يقدم الصلوات في أضرحة القصر، ويتسلم وسام الأقحوان الأعلى، أرفع وسام ياباني. ومن المقرر أن يواصل جولاته الرمزية بزيارات دينية وتاريخية تعزز صورته كوريث منتظر.

لكن خلف هذه الطقوس، يظل السؤال قائماً: هل تُقدِم اليابان على كسر تقليد الوراثة الذكورية الصارم، أم ستظل تراهن على استمرار سلالة الذكور في عائلة لم يتبق فيها سوى أمير شاب واحد ليحمل أعباء المستقبل؟
مواضيع ذات صلة
بعد بلوغه سن الرشد.. انتهاء بروتوكول حماية القاصرين مع لامين يامال
lebanon 24
07/09/2025 13:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل استقبال في سفارة المغرب لمناسبة "عيد العرش المجيد"
lebanon 24
07/09/2025 13:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم المملكة المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي كسبيل لحل الخلافات الدولية
lebanon 24
07/09/2025 13:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف السلاح يُفتح رسمياً: حوارٌ يُدار تحت الضغط… فهل ينتهي بلا سقف؟!
lebanon 24
07/09/2025 13:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الإمبراطورية

لجنة حكومية

الإمبراطور

المستقبل

الدستور

من بعد

العهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2025-09-07
04:30 | 2025-09-07
06:02 | 2025-09-07
05:35 | 2025-09-07
05:26 | 2025-09-07
05:17 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24