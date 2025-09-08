Advertisement

عربي-دولي

مع استمرار الفيضانات.. إجلاء 25 ألف شخص من البنجاب

Lebanon 24
08-09-2025 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1414155-638929368080166949.png
Doc-P-1414155-638929368080166949.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الاثنين، أن فرق الإنقاذ المدعومة بقوات الجيش أجلت أكثر من 25 ألف شخص من مدينة جلال بور بيروالا في إقليم البنجاب شرقي البلاد، تحسبًا لموجة جديدة من الفيضانات التي أثرت على أكثر من 4 ملايين شخص في الإقليم.
Advertisement

وقال مدير هيئة إدارة الكوارث في البنجاب إن عمليات الإجلاء بدأت مساء الأحد بصورة طارئة واستمرت طوال الليل. وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل على نقل الأهالي إلى مناطق مرتفعة لتفادي غمرهم بمياه الأنهار المتدفقة.


وخلال عملية سابقة يوم السبت، لقيت امرأة وأربعة أطفال مصرعهم إثر انقلاب زورق إنقاذ كان يقلهم بعيدًا عن مناطق الفيضانات. هذه الحادثة المأساوية سلطت الضوء على خطورة الوضع وسرعة تدفق المياه.

وقال الباكستاني غلام شابير (50 عامًا)، وهو عامل بناء، إنه اضطر لمغادرة قريته إلى منطقة مرتفعة بعد أن اجتاحت مياه الفيضانات المنازل والحقول بالكامل.


كشفت الأرقام الرسمية عن تضرر أكثر من 4.1 ملايين شخص في 4100 قرية عبر 25 منطقة في إقليم البنجاب. ومنذ 26 آب الماضي، توفي ما لا يقل عن 56 شخصًا في حوادث مرتبطة بالفيضانات، بينما جرى إجلاء أكثر من مليوني شخص حتى الآن.

وأظهرت صور جوية من وكالة "إيبا" الأوروبية مشاهد لبيوت مغمورة بمياه نهر تشناب في منطقة مظفرغره، فيما حذرت السلطات من مستويات مرتفعة جدًا قد تتحول إلى "فيضانات كارثية".

أزمة تتفاقم مع الهند والتغير المناخي

أشارت السلطات الباكستانية إلى أن الوضع تفاقم بسبب المياه المتدفقة من الهند، متهمة نيودلهي بتأخير الإشعارات المتعلقة بإطلاق مياه السدود وتعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه الأنهار. كما انهارت بعض بوابات سد هندي، ما أدى إلى تدفق كميات إضافية نحو الأراضي الباكستانية.

تزامن ذلك مع تحذيرات دولية من أن باكستان، التي تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد السكان (255 مليون نسمة)، تُعد من أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي. فقد شهدت خلال السنوات الأخيرة كوارث متكررة شملت فيضانات مدمرة، انفجار بحيرات جليدية، وجفاف قاسٍ، وهي ظواهر يرجّح العلماء أنها ستزداد وتيرة وشدة في المستقبل.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
في اليابان... فيضانات وانهيارات تهدد 360 ألف شخص
lebanon 24
08/09/2025 17:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار غزيرة تُغرق بكين وتُجلي أكثر من 82 ألف شخص
lebanon 24
08/09/2025 17:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بازرجي: أكثر من 25 ألف سيارة دخلت لبنان في 2024 من دون فحص أو رقابة
lebanon 24
08/09/2025 17:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإيرانية: اعتقال 21 ألف شخص أثناء الحرب مع إسرائيل
lebanon 24
08/09/2025 17:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الكوارث

الباكستاني

وقال مدير

المستقبل

الأوروبي

الجزيرة

الكوارث

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-09-08
09:52 | 2025-09-08
09:39 | 2025-09-08
09:02 | 2025-09-08
09:00 | 2025-09-08
08:54 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24