هز سكان أثينا.. زلزال يضرب اليونان بقوة 5.3 درجات

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ليل الاثنين-الثلاثاء قبالة وشعر به بشدّة سكّان العاصمة .وقال معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني للزلازل في أثينا إنّ الزلزال وقع في الساعة 12,30 بالتوقيت المحلّي (21,30 ت غ)، مشيرا إلى أنّ مركزه يقع في عرض البحر على بُعد 45 كلم أثينا وأربع كلم قبالة ساحل منتجع نيا ستيرا الساحلي إيفيا، ثاني كبرى الجزر .في حين لم تسجّل في الحال إصابات أو أضرار، بحسب ما أفادت المحليّة.لكن ستيرغيوس تسيركاس رئيس بلدية مدينة القريبة من مركز الزلزال لقناة "إرت" التلفزيونية العامة قال إنّ "الزلزال كان شديدا للغاية"، مؤكّدا أنّه "حتى الآن، لم يُفَد عن أيّ أضرار".ويبلغ عدد سكّان أثينا وضواحيها حوالي 3 ملايين نسمة.(العربية)