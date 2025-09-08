Advertisement

هز سكان أثينا.. زلزال يضرب اليونان بقوة 5.3 درجات

Lebanon 24
08-09-2025 | 23:14
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليونان ليل الاثنين-الثلاثاء قبالة جزيرة إيفيا وشعر به بشدّة سكّان العاصمة أثينا.
وقال معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني للزلازل في أثينا إنّ الزلزال وقع في الساعة 12,30 بالتوقيت المحلّي (21,30 ت غ)، مشيرا إلى أنّ مركزه يقع في عرض البحر على بُعد 45 كلم شمال شرق أثينا وأربع كلم قبالة ساحل منتجع نيا ستيرا الساحلي جنوب غرب جزيرة إيفيا، ثاني كبرى الجزر اليونانية.

في حين لم تسجّل في الحال إصابات أو أضرار، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحليّة.

لكن ستيرغيوس تسيركاس رئيس بلدية مدينة ماراثون القريبة من مركز الزلزال لقناة "إرت" التلفزيونية العامة قال إنّ "الزلزال كان شديدا للغاية"، مؤكّدا أنّه "حتى الآن، لم يُفَد عن أيّ أضرار".

ويبلغ عدد سكّان أثينا وضواحيها حوالي 3 ملايين نسمة.(العربية)

