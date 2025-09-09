29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد استهداف قادة "حماس" في الدوحة.. هكذا علّقت قطر
Lebanon 24
09-09-2025
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصفت
دولة قطر
الهجوم
الإسرائيلي
الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء
المكتب السياسي
لحركة
حماس
في العاصمة
القطرية
الدوحة
بـ"الجبان".
Advertisement
وقال المتحدث باسم
وزارة الخارجية القطرية
ماجد الأنصاري، في بيان إن "هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".
وتابع أن "الوزارة تؤكد أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة".
وشدد على أنه "إن دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، أنه وجه ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، ظهر الثلاثاء.
وقالت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
، إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".
مواضيع ذات صلة
ضابط إسرائيلي لـ "أكسيوس": كل قادة "حماس" في الدوحة كانوا داخل المبنى عند استهدافه
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي لـ "أكسيوس": كل قادة "حماس" في الدوحة كانوا داخل المبنى عند استهدافه
09/09/2025 18:52:37
09/09/2025 18:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر طالبت قادة حماس بـ"الاستجابة" للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
قطر طالبت قادة حماس بـ"الاستجابة" للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
09/09/2025 18:52:37
09/09/2025 18:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة
Lebanon 24
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة
09/09/2025 18:52:37
09/09/2025 18:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تدين الهجوم الإسرائيلي على مقرات سكنية لقيادات حماس في الدوحة
Lebanon 24
قطر تدين الهجوم الإسرائيلي على مقرات سكنية لقيادات حماس في الدوحة
09/09/2025 18:52:37
09/09/2025 18:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية القطرية
إذاعة الجيش الإسرائيلي
المكتب السياسي
وزارة الخارجية
الإسرائيلي
دولة قطر
إسرائيل
القطرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قبل الضربة الإسرائيلية على الدوحة.. كواليس تكشفها الصحافة الإسرائيلية
Lebanon 24
ما قبل الضربة الإسرائيلية على الدوحة.. كواليس تكشفها الصحافة الإسرائيلية
11:38 | 2025-09-09
09/09/2025 11:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
Lebanon 24
تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
11:19 | 2025-09-09
09/09/2025 11:19:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "هجوم الدوحة"... بيان مشترك لنتنياهو وكاتس وهذه تفاصيله
Lebanon 24
بعد "هجوم الدوحة"... بيان مشترك لنتنياهو وكاتس وهذه تفاصيله
11:03 | 2025-09-09
09/09/2025 11:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إدانات عربيّة ودوليّة للهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
Lebanon 24
إدانات عربيّة ودوليّة للهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
10:37 | 2025-09-09
09/09/2025 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:54 | 2025-09-09
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
11:38 | 2025-09-09
ما قبل الضربة الإسرائيلية على الدوحة.. كواليس تكشفها الصحافة الإسرائيلية
11:19 | 2025-09-09
تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
11:03 | 2025-09-09
بعد "هجوم الدوحة"... بيان مشترك لنتنياهو وكاتس وهذه تفاصيله
10:37 | 2025-09-09
إدانات عربيّة ودوليّة للهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
10:30 | 2025-09-09
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 18:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 18:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 18:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24