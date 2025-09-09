هل وافق ترامب؟ أول تعليق من البيت الأبيض بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

27
في أول تعليق له بعد الهجوم
الإسرائيلي
على
الدوحة
، أفاد
البيت الأبيض
أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
طلب من المبعوث
ستيف ويتكوف
إبلاغ السلطات
القطرية
بالعملية، مؤكدًا أن الهجوم الأخير لن يتكرر.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الضربة لم تحقق أهداف
إسرائيل
أو
الولايات المتحدة
، مؤكدًا أن القرار كان أحادي الجانب ولم يحظ بموافقة
ترامب
، نافياً أي علاقة لتحذير الرئيس الأميركي حركة "
حماس
" بالعملية.
