هل وافق ترامب؟ أول تعليق من البيت الأبيض بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

Advertisement

في أول تعليق له بعد الهجوم على ، أفاد أن الرئيس الأميركي طلب من المبعوث إبلاغ السلطات بالعملية، مؤكدًا أن الهجوم الأخير لن يتكرر.وأشار البيت الأبيض إلى أن الضربة لم تحقق أهداف أو ، مؤكدًا أن القرار كان أحادي الجانب ولم يحظ بموافقة ، نافياً أي علاقة لتحذير الرئيس الأميركي حركة " " بالعملية.