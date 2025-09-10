Advertisement

عربي-دولي

آخر تقرير عالميّ.. مفاجأة جديدة عن "الطاقة النووية"

Lebanon 24
10-09-2025 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1415126-638931090176802719.webp
Doc-P-1415126-638931090176802719.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير الأداء النووي العالمي الذي تصدره الجمعية النووية العالمية، ازدياد توليد الطاقة النووية على مستوى العالم ليصل إلى 2667 تيراوات في الساعة في 2024، ليتخطى الرقم القياسي الذي بلغ 2660 تيراوات في الساعة عام 2006.
Advertisement


وقالت إيملي داي، الباحثة و المحررة في قسمي عالم الطاقة والتكنولوجيا بمجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية، في تحقيق نشرته المجلة، إن آسيا كانت المحرك في معظم هذه الزيادة، حيث دخل الخدمة 56 من إجمالي 68 مفاعلاً جديداً على مدار العقد الماضي و59 من الـ 70 مفاعلا الجاري إنشاؤها حالياً.
 
 
ودخلت الخدمة العام الماضي سبعة مفاعلات جديدة في الصين والهند وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، كما بدأ إنشاء مشروعات نووية جديدة في الصين ومصر وروسيا وباكستان.
 

وفي ذات الوقت تم إغلاق 4 مفاعلات في روسيا وكندا، وتايوان، التي أكملت التخلي التدريجي عن الطاقة النووية رسمياً.
 
 
وفيما يمثل الذكاء الاصطناعي ضغطاً غير مسبوق على شبكات الطاقة، يسلط هذا الهدف الضوء على الدور المهم للطاقة النووية في الوفاء بالطلب العالمي على الكهرباء. 
 

وذكرت إيملي داي أن الجمعية النووية العالمية تتوقع ارتفاع الطلب على اليورانيوم بقرابة 30 بالمئة بحلول عام 2030 في تقرير الوقود النووي العالمي الذي تعده، نتيجة لزيادة الاهتمام بالطاقة النووية، بحسب وكالة أسوشيتد برس.


وقد تزداد القدرة الإنتاجية النووية، التي تبلغ حاليا 372 غيغاوات كهربائية، إلى ما بين 552 و 966 غيغاوات كهربائية بحلول 2040 حسب الأوضاع السياسية وأوضاع السوق، وزيادة أمد استمرار المحطات الموجودة والمفاعلات المعيارية الصغيرة الجديدة، وستكون الصين والهند هما المحركتان في معظم الزيادة.


وقد تزيد هذه الزيادة المتطلبات من 68920 طنا من اليورانيوم في 2025 لما يصل إلى 200 ألف طن بحلول 2040 في حالة تحقق سيناريو النمو المرتفع.


وبرغم أن العالم لديه حالياً موارد يورانيوم كافية للوفاء بمعدل الطلب، من المتوقع أن تنفد العديد من أكبر المناجم المنتجة لليورانيوم بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، كما زادت الجداول الزمنية لتطوير المناجم الجديدة إلى ما يتراوح ما بين 10 و 20 عاماً.


ويتم حالياً الوفاء بـ 90 بالمئة من الطلب عن طريق اليورانيوم الذي تم تعدينه حديثاً، لكن المصادر الثانوية مثل الوقود المعاد تدويره والمخزونات تنكمش وسيؤدي هذا دوراً في تراجع كمية اليورانيوم المتوفر مستقبلاً. 
 

ويسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى زيادة الاستثمار في دورة الوقود النووي، خاصة في التعدين، لتجنب الأزمات المستقبلية التي قد تعرقل التوسع في الطاقة النووية. (سكاي نيوز عربية)

مواضيع ذات صلة
مفاجأة "نووية" عن إيران.. تقريرٌ أميركي أعلنها!
lebanon 24
10/09/2025 23:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قائمة جديدة بأقوى وأضعف "جوازات السفر" عالمياً.. مفاجأة عن الجواز الأميركي
lebanon 24
10/09/2025 23:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
lebanon 24
10/09/2025 23:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة عن "حزب الله" في دولة بعيدة.. ماذا كشف تقريرٌ أميركيّ؟
lebanon 24
10/09/2025 23:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الإمارات العربية المتحدة

الولايات المتحدة

سكاي نيوز

على الحاج

المستقبل

الإمارات

المحطات

الزمني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:40 | 2025-09-10
15:17 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:48 | 2025-09-10
14:35 | 2025-09-10
14:00 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24