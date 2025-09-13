الصين تستعد للحرب بهدف ضم تايوان.. مسؤول يكشف

Advertisement

أعلن مسؤول تايواني اليوم السبت ان تستعد للحرب بهدف ضم تايوان والتأثير على نفوذ في واستبدالها كقائد عالمي.وأوضح تشيو تشوي تشنغ، رئيس البر التايواني، لمؤسسة التراث ومقرها ، أن الحاكم في الصين رفض طويلة التخلي عن استخدام القوة ضد تايوان، والتي تعتبرها جزءا من أراضيها.وأضاف أن الصين، في سعيها إلى "الوحدة مع تايوان"، تهدف إلى استبعاد النفوذ الأميركي من منطقة ، واستبدال الولايات المتحدة في نهاية المطاف كقائد عالمي "من أجل استعادة المجد الوطني وتحقيق ما يُطلق عليه الحلم الصيني".وأشار إلى أن بكين "تستعد بنشاط للحرب" وسلط الضوء على تكثيف النشاط العسكري الصيني حول .وقال: "إذا استولت الصين على تايوان بالقوة، فإن ذلك سيؤدي إلى تأثير متسلسل وتقويض توازن القوى الإقليمي، ويهدد بشكل مباشر أمن وازدهار الولايات المتحدة".(سكاي نيوز)