عربي-دولي

الصين تستعد للحرب بهدف ضم تايوان.. مسؤول يكشف

Lebanon 24
13-09-2025 | 01:42
أعلن مسؤول تايواني اليوم السبت ان الصين تستعد للحرب بهدف ضم تايوان والتأثير على نفوذ الولايات المتحدة في آسيا واستبدالها كقائد عالمي.
وأوضح تشيو تشوي تشنغ، رئيس مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني، لمؤسسة التراث ومقرها واشنطن، أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين رفض منذ فترة طويلة التخلي عن استخدام القوة ضد تايوان، والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وأضاف أن الصين، في سعيها إلى "الوحدة مع تايوان"، تهدف إلى استبعاد النفوذ الأميركي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستبدال الولايات المتحدة في نهاية المطاف كقائد عالمي "من أجل استعادة المجد الوطني وتحقيق ما يُطلق عليه الحلم الصيني".

وأشار إلى أن بكين "تستعد بنشاط للحرب" وسلط الضوء على تكثيف النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة.

وقال: "إذا استولت الصين على تايوان بالقوة، فإن ذلك سيؤدي إلى تأثير متسلسل وتقويض توازن القوى الإقليمي، ويهدد بشكل مباشر أمن وازدهار الولايات المتحدة".(سكاي نيوز)
 
