ترامب يطالب برسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين

قال الرئيس الأميركي : "جاهز لفرض عقوبات على عندما تتفق كل دول على فعل الأمر ذاته".أضاف : سأفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتوقف دول الناتو عن شراء نفطها.وأكد "أن على دول الناتو فرض رسوم جمركية على بنسبة 50% إلى 100%".وتابع ترامب أن "الحرب الجارية حرب وزيلينسكي".