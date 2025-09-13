Advertisement

إقتصاد

ترامب يطالب برسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين

Lebanon 24
13-09-2025 | 07:35
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "جاهز لفرض عقوبات على روسيا عندما تتفق كل دول الناتو على فعل الأمر ذاته".
أضاف ترامب: سأفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتوقف دول الناتو عن شراء نفطها.
وأكد "أن على دول الناتو فرض رسوم جمركية على الصين بنسبة 50% إلى 100%".
وتابع ترامب أن "الحرب الجارية حرب بايدن وزيلينسكي".

وقال ترامب لـ دول الناتو: "إذا فعلتم ما أطلبه منكم ستتوقف حرب أوكرانيا بسرعة". (العربية)

إقتصاد

عربي-دولي

دونالد ترامب

زيلينسكي

أوكرانيا

بات على

الناتو

روسيا

