عربي-دولي

قائد "سنتكوم" يزور قطر بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

Lebanon 24
13-09-2025 | 23:34
بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، زار الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قطر حيث استقبله رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.
ووفق بيان وزارة الخارجية القطرية المنشور على منصة "إكس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالات التعاون العسكري والدفاعي، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من دون الإشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الثلاثاء الماضي.

وجاءت زيارة قائد "سنتكوم" غداة لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء القطري على مأدبة عشاء في نيويورك بحضور المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، حيث وصف نائب رئيس بعثة قطر في واشنطن حمد المفتاح اللقاء مع ترامب بأنه "رائع".

كما عقد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقاءات في البيت الأبيض مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وأكد لهم أن الدوحة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي.

وأفادت الخارجية القطرية بأن نائب الرئيس الأميركي أكد تضامنه مع دولة قطر، مشيرًا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة.
