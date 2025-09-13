قائد "سنتكوم" يزور قطر بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

Advertisement

بعد أيام من الهجوم على الدوحة، زار الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قطر حيث استقبله الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.ووفق بيان القطرية المنشور على منصة "إكس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالات التعاون العسكري والدفاعي، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من دون الإشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الثلاثاء الماضي.وجاءت زيارة قائد "سنتكوم" غداة لقاء الرئيس الأميركي مع رئيس الوزراء القطري على مأدبة عشاء في نيويورك بحضور المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، حيث وصف بعثة قطر في حمد المفتاح اللقاء مع بأنه "رائع".كما عقد رئيس وزير الخارجية لقاءات في مع الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وأكد لهم أن الدوحة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي.وأفادت الخارجية القطرية بأن نائب الرئيس الأميركي أكد تضامنه مع دولة قطر، مشيرًا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة.