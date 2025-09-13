27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قائد "سنتكوم" يزور قطر بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
Lebanon 24
13-09-2025
|
23:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أيام من الهجوم
الإسرائيلي
على الدوحة، زار الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قطر حيث استقبله
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية
الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.
Advertisement
ووفق بيان
وزارة الخارجية
القطرية المنشور على منصة "إكس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالات التعاون العسكري والدفاعي، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من دون الإشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الثلاثاء الماضي.
وجاءت زيارة قائد "سنتكوم" غداة لقاء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مع رئيس الوزراء القطري على مأدبة عشاء في نيويورك بحضور المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، حيث وصف
نائب رئيس
بعثة قطر في
واشنطن
حمد المفتاح اللقاء مع
ترامب
بأنه "رائع".
كما عقد رئيس
مجلس الوزراء
وزير الخارجية لقاءات في
البيت الأبيض
مع
نائب الرئيس
الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وأكد لهم أن الدوحة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي.
وأفادت الخارجية القطرية بأن نائب الرئيس الأميركي أكد تضامنه مع دولة قطر، مشيرًا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب": قطر تعلن عن تشييع قتلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة اليوم
Lebanon 24
"أ.ف.ب": قطر تعلن عن تشييع قتلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة اليوم
14/09/2025 08:40:39
14/09/2025 08:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "إرهاب دولة" والرد آتٍ
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "إرهاب دولة" والرد آتٍ
14/09/2025 08:40:39
14/09/2025 08:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تدين الهجوم الإسرائيلي على مقرات سكنية لقيادات حماس في الدوحة
Lebanon 24
قطر تدين الهجوم الإسرائيلي على مقرات سكنية لقيادات حماس في الدوحة
14/09/2025 08:40:39
14/09/2025 08:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة "جريمة مكتملة الأركان"
Lebanon 24
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة "جريمة مكتملة الأركان"
14/09/2025 08:40:39
14/09/2025 08:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
وزير الخارجية
دونالد ترامب
مجلس الوزراء
البيت الأبيض
نائب الرئيس
تابع
قد يعجبك أيضاً
حريق في المكسيك يحوّل رحلة ركاب إلى كارثة دامية
Lebanon 24
حريق في المكسيك يحوّل رحلة ركاب إلى كارثة دامية
00:33 | 2025-09-14
14/09/2025 12:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بحر الصين الجنوبي يشتعل.. تدريبات ثلاثية تثير غضب بكين
Lebanon 24
بحر الصين الجنوبي يشتعل.. تدريبات ثلاثية تثير غضب بكين
00:03 | 2025-09-14
14/09/2025 12:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة تحت النار.. تصعيد القصف ونزوح جماعي وتحذيرات أممية
Lebanon 24
غزة تحت النار.. تصعيد القصف ونزوح جماعي وتحذيرات أممية
23:59 | 2025-09-13
13/09/2025 11:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"قطر ليست وحدها".. قمة عربية - إسلامية لإدانة عدوان إسرائيل وموقفٌ ثابت للجامعة العربية
Lebanon 24
"قطر ليست وحدها".. قمة عربية - إسلامية لإدانة عدوان إسرائيل وموقفٌ ثابت للجامعة العربية
23:52 | 2025-09-13
13/09/2025 11:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة غرب غزة
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة غرب غزة
23:43 | 2025-09-13
13/09/2025 11:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طقس صيفي مستقر... استعدّوا للأمطار في هذا الموعد!
Lebanon 24
بعد طقس صيفي مستقر... استعدّوا للأمطار في هذا الموعد!
05:34 | 2025-09-13
13/09/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
10:00 | 2025-09-13
13/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة" غير عادية سيشهدها كوكب الأرض.. إليكم الموعد
Lebanon 24
"عاصفة" غير عادية سيشهدها كوكب الأرض.. إليكم الموعد
06:29 | 2025-09-13
13/09/2025 06:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:33 | 2025-09-14
حريق في المكسيك يحوّل رحلة ركاب إلى كارثة دامية
00:03 | 2025-09-14
بحر الصين الجنوبي يشتعل.. تدريبات ثلاثية تثير غضب بكين
23:59 | 2025-09-13
غزة تحت النار.. تصعيد القصف ونزوح جماعي وتحذيرات أممية
23:52 | 2025-09-13
"قطر ليست وحدها".. قمة عربية - إسلامية لإدانة عدوان إسرائيل وموقفٌ ثابت للجامعة العربية
23:43 | 2025-09-13
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة غرب غزة
23:29 | 2025-09-13
أكثر من 100 ألف في شوارع لندن.. مسيرة أقصى اليمين تشتعل
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 08:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 08:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 08:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24