عربي-دولي

تحذير إسرائيليّ لسكان منطقة ميناء غزة وحيّ الرمال

Lebanon 24
14-09-2025 | 05:18
كتب المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس":
 
"إلى كل من لم يخل بعد من منطقة ميناء غزة وحيّ الرمال وبشكل خاص قرب البرج المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع الرباط، سيُهاجم الجيش الإسرائيلي المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره. من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خان يونس".
