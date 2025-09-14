تحذير إسرائيليّ لسكان منطقة ميناء غزة وحيّ الرمال

كتب المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس":

"إلى كل من لم يخل بعد من منطقة وحيّ الرمال وبشكل خاص قرب البرج المحدد باللون الأحمر وفي القريبة منه والواقع في شارع الرباط، سيُهاجم الجيش المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره. من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي ".