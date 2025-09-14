29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
Lebanon 24
14-09-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة حذّرت من خطورة المُواجهة المباشرة بين
إسرائيل
والرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
، وأشارت إلى أنّ الهجوم على أنقرة، يختلف عن الهجوم على العاصمة القطريّة الدوحة.
Advertisement
ويتبنّى اردوغان منذ تولّيه السلطة عام 2003، سياسة معادية لإسرائيل بشكلٍ متزايد، إذ يستضيف ويدعم قيادات
حماس
، وأوقف العلاقات التجارية مع تل أبيب، وساند الفصائل السنّية التي أطاحت بنظام
بشار الأسد
، وهو اليوم يعزز وجوده العسكري في
سوريا
.
وبحسب الصحيفة، فإن الفارق بين قطر وتركيا جوهري؛ فبينما تعتمد الدوحة فقط على احتياطيات
النفط
والغاز وتفتقر إلى قوة عسكرية حقيقية، تُعدّ أنقرة قوة إقليمية بارزة، مساحتها أكبر من إسرائيل بـ36 مرة، عدد سكانها أكبر بتسعة أضعاف، ناتجها المحلي الإجمالي أعلى بثلاثة أضعاف، لديها قاعدة صناعية متينة".
وشددت على أن
تركيا
تمتلك جيشا يحتل المرتبة التاسعة عالميا، وأسطولا بحريا أكبر من نظيره لدى إسرائيل.
ورغم تفوق إسرائيل التكنولوجي، فإنّ أنقرة تعمل على تقليص الفجوة بشكل مستمرّ.
وأكدت الصحيفة أن "بقاء أردوغان في الحكم يعني مزيدا من الاستفزازات، داعية إسرائيل إلى تجاوز غرورها وإدراك حدود قوتها"".
وأكدت أن أي "هجوم إسرائيلي على تركيا سيكون خطأ استراتيجيا فادحاً، بينما تكرار عملية شبيهة بما جرى في الدوحة داخل أنقرة أمر غير وارد".
مواضيع ذات صلة
لابيد يدين الهجمات الإسرائيلية المكثفة على دمشق: "خطأ فادح"
Lebanon 24
لابيد يدين الهجمات الإسرائيلية المكثفة على دمشق: "خطأ فادح"
14/09/2025 17:32:00
14/09/2025 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الهجمات المكثفة على دمشق أمس كانت خطأ فادحا
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الهجمات المكثفة على دمشق أمس كانت خطأ فادحا
14/09/2025 17:32:00
14/09/2025 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم.. وتحذير دولي
Lebanon 24
ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم.. وتحذير دولي
14/09/2025 17:32:00
14/09/2025 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصنيف جديد.. إليكم أقوى جوازات السفر حول العالم
Lebanon 24
تصنيف جديد.. إليكم أقوى جوازات السفر حول العالم
14/09/2025 17:32:00
14/09/2025 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجب طيب أردوغان
بشار الأسد
الإسرائيلي
في إسرائيل
التركي
سوريا
تركيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.. قطر تسير على حبل دبلوماسي مشدود
Lebanon 24
مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.. قطر تسير على حبل دبلوماسي مشدود
10:30 | 2025-09-14
14/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب
Lebanon 24
المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب
10:00 | 2025-09-14
14/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب ولاية آسام الهندية.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال ضرب ولاية آسام الهندية.. كم بلغت قوته؟
09:44 | 2025-09-14
14/09/2025 09:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي"
Lebanon 24
نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي"
09:27 | 2025-09-14
14/09/2025 09:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر العلاقات التجارية.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات على إسرائيل
Lebanon 24
توتر العلاقات التجارية.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات على إسرائيل
09:26 | 2025-09-14
14/09/2025 09:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2025-09-14
مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.. قطر تسير على حبل دبلوماسي مشدود
10:00 | 2025-09-14
المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب
09:44 | 2025-09-14
زلزال ضرب ولاية آسام الهندية.. كم بلغت قوته؟
09:27 | 2025-09-14
نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي"
09:26 | 2025-09-14
توتر العلاقات التجارية.. الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات على إسرائيل
09:25 | 2025-09-14
تحليلات بشأن القمة العربية في الدوحة
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 17:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24