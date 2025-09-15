عن الرهائن... هذا آخر ما كشفته تقارير اسرائيلية

Advertisement

كتبت " عربية": كشفت تقارير إعلامية أن نقلت عددا من الرهائن إلى منازل وخيام في أنحاء ، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش لعملية برية كبيرة.ونقلت صحيفة " " عن والدة الرهينة جاي جلبوع دلال قولها إن علمت أن ابنها "محتجز فوق الأرض في مدينة غزة".وذكرت ميراف: "هذا هو الحضيض. لا نتنفس. تلقيتُ اليوم تأكيدا بأن ابني وحيد فوق الأرض في غزة".وفي إطار الاستعدادات للمناورة في غزة، أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلات المختطفين الأحياء عزمه على ضمان عدم تعرض أي منهم للأذى خلال العملية، إلا أن مصدرا عسكريا أقرّ بأنه "من الواضح أن العملية تُعرّضهم للخطر".وقالت "القناة السابعة" ، نقلا عن مصادر لم تكشفها، إن بعض المختطفين محتجزون في المنازل وبعضهم في في غزة.وأضافت أن الهدف من هذا التحرك هو "عرقلة تحركات الجيش الإسرائيلي"، قبل عمليته المنتظرة في غزة.وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، نقلا عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي استكمل استعدادته لاحتلال مدينة غزة.يأتي ذلك فيما وجه إيال زامير رسالة واضحة إلى القيادة السياسية، مفادها أنه "حتى بعد أن يبدأ الجيش الإسرائيلي مناوراته في مدينة غزة، فإن حماس لن تُهزم عسكريا وسياسيا".وأوضح: "نحن ملتزمون بأهداف الحرب كما حددتها الحكومة، ولكن حماس لن تُهزم عسكريا وسياسيا حتى بعد عملية السيطرة على مدينة غزة"، وفق ما نقلت القناة السابعة.