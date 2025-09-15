Advertisement

عربي-دولي

إعلان حالة طوارئ وطنية في واشنطن

Lebanon 24
15-09-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1417102-638935399667857147.jpeg
Doc-P-1417102-638935399667857147.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن حالة طوارئ وطنية في واشنطن العاصمة، بعدما أبلغت رئيسة بلدية المدينة، موريل باوزر، الحكومة الاتحادية بأن شرطة العاصمة لن تتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك.
Advertisement

ويتمحور الخلاف حول تقديم معلومات عن الأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو يدخلونها بشكل غير قانوني. ويضيف تهديد ترامب إلى سلسلة من الإجراءات التي يعتبرها منتقدوه تغولا في الصلاحيات الاتحادية، في ظل قيام أكثر من ألفين من القوات بدوريات في شوارع المدينة.

جاء تصريح ترامب بعد خروج آلاف المحتجين إلى الشوارع هذا الشهر، احتجاجا على قراره في أغسطس بنشر قوات الحرس الوطني "لإعادة فرض القانون والنظام والسلامة العامة"، بعدما وصف معدلات الجريمة بأنها صارت آفة في العاصمة.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "شهد المكان ازدهارا غير مسبوق في غضون أسابيع قليلة. ولأول مرة منذ عقود، لا توجد جرائم تقريبا".

ولم يصدر رد فوري من مكتب باوزر، رئيسة بلدية المدينة، على طلب التعليق بشأن منشور ترامب.

ووضع ترامب إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الاتحادية المباشرة، ونشر قوات إنفاذ قانون اتحادية، بما في ذلك عناصر من إدارة الهجرة والجمارك. ولا يزال موعد انتهاء مهمتهم غير واضح.
مواضيع ذات صلة
إعلان حالة طوارئ مائية فورية في هذه المنطقة
lebanon 24
15/09/2025 18:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنمدد الإجراءات الأمنية في العاصمة واشنطن وسنعمل مع الكونغرس وإلا فسأعلن حالة الطوارئ
lebanon 24
15/09/2025 18:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب العصابات.. دولة تعلن حالة الطوارئ
lebanon 24
15/09/2025 18:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: حالة طوارئ تحسبا لتسونامي في كامل منطقة هاواي
lebanon 24
15/09/2025 18:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حكومة الاتحاد

دونالد ترامب

إدارة الهجرة

الحرس الوطني

تحت السيطرة

تروث سوشال

الجمارك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:56 | 2025-09-15
11:52 | 2025-09-15
11:51 | 2025-09-15
11:46 | 2025-09-15
11:44 | 2025-09-15
11:40 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24