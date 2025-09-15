إعلان حالة طوارئ وطنية في واشنطن

Advertisement

قال الرئيس الأميركي إنه سيعلن حالة طوارئ وطنية في العاصمة، بعدما أبلغت رئيسة بلدية المدينة، موريل باوزر، الحكومة الاتحادية بأن شرطة العاصمة لن تتعاون مع والجمارك.ويتمحور الخلاف حول تقديم معلومات عن الأفراد الذين يعيشون في أو يدخلونها بشكل غير قانوني. ويضيف تهديد إلى سلسلة من الإجراءات التي يعتبرها منتقدوه تغولا في الصلاحيات الاتحادية، في ظل قيام أكثر من ألفين من القوات بدوريات في شوارع المدينة.جاء تصريح ترامب بعد خروج آلاف المحتجين إلى الشوارع هذا الشهر، احتجاجا على قراره في بنشر قوات "لإعادة فرض القانون والنظام والسلامة العامة"، بعدما وصف معدلات الجريمة بأنها صارت آفة في العاصمة.وقال ترامب على منصة " ": "شهد المكان ازدهارا غير مسبوق في غضون أسابيع قليلة. ولأول مرة منذ عقود، لا توجد جرائم تقريبا".ولم يصدر رد فوري من مكتب باوزر، رئيسة بلدية المدينة، على طلب التعليق بشأن منشور ترامب.ووضع ترامب إدارة شرطة العاصمة الاتحادية المباشرة، ونشر قوات إنفاذ قانون اتحادية، بما في ذلك عناصر من إدارة الهجرة والجمارك. ولا يزال موعد انتهاء مهمتهم غير واضح.