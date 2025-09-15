من إدارة ترامب.. طلبٌ مفاجئ بعد اغتيال كيرك!

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أنّ الأميركي طلبت من أموالاً إضافية من أجل توفير المزيد من الحماية للموظفين الحكوميين والقضائيين، وذلك بعد مقتل الناشط اليميني شارلي كيرك.

Advertisement





وطلبت إدارة من الكونغرس الحصول على تمويل إضافي بقيمة 58 مليون دولار من أجل تعزيز الخدمات الأمنية، وحماية أعضاء السلطة التنفيذية والقضائية.





أيضاً، طلبت الإدارة ذاتها، تخصيص المزيد من الأموال لحماية أعضاء الكونغرس، ولكن القرار النهائي أحيل إلى السلطة التشريعية.





وجاءت هذه الإجراءات بعد مقتل الناشط اليميني وحليف ترامب تشارلي كيرك، الأسبوع الماضي، برصاصة أثناء إلقائه كلمة في إحدى الأنشطة الجامعية بولاية يوتا.





وتمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به، ولكن دوافع إطلاق النار لم تحدد بعد.





ووصف المسؤولون في الولاية القضية بأنها اغتيال سياسي، وقالوا إنهم سيسعون إلى تطبيق عقوبة الإعدام.





وقالت منظمة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه"، التي كان يرأسها كيرك، إنها ستقيم تأبيناً في ملعب يتسع لـ60 ألف شخص بالقرب من فينيكس في 21 أيلول الجاري، فيما أشار ترامب إلى أنه قد يحضر جنازة كيرك.