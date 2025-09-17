27
عربي-دولي
سجال بين طهران وواشنطن بسبب "مهسا أميني"!
Lebanon 24
17-09-2025
|
00:05
A-
A+
قامت
إيران
أمس الثلاثاء بالتديد بما اعتبرته تدخلا أميركيا في شؤونها الداخلية، واصفة بيانا أصدرته
واشنطن
بمناسبة أحداث أيلول 2022 التي وقعت في إيران بأنه عدائي وإجرامي.
وأصدرت
وزارة الخارجية الإيرانية
بيانا جاء فيه: "ندين البيان الأميركي المليء بالنفاق والوقاحة حول ذكرى أحداث سبتمبر 2022، ونعتبره تدخلا عدائيا وإجراميا في الشؤون الداخلية لإيران".
وأضاف البيان: "لا يوجد إيراني وطني يصدق مزاعم الصداقة من نظام تورط في انقلاب 1953، ودعم صدام في الحرب المفروضة، واستخدام السلاح الكيميائي، وإسقاط الطائرة المدنية عام 1988، وفرض
العقوبات
الجائرة، والتعاون مع
إسرائيل
في استهداف منشآتنا النووية وقتل علمائنا"، في إشارة إلى
الولايات المتحدة
.
وتابع: "أميركا، بصفتها أكبر داعم للكيان
الصهيوني
المحتل والقاتل الذي أباد أكثر من 65 ألف مدني خلال أقل من عامين، وبما أن العنصرية جزء من ثقافتها السياسية، لا تملك أي صلاحية للحديث عن حقوق الإنسان".
وشدد على أن "الشعب
الإيراني
يحاكم ادعاءات واشنطن الحقوقية في ضوء جرائمها المستمرة في العالم، ولن ينسى ولن يغفر تدخلاتها وجرائمها الوحشية ضد إيران".(سكاي نيوز)
وزارة الخارجية الإيرانية
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
سكاي نيوز
الإيرانية
الإيراني
العقوبات
الصهيوني
