سجال بين طهران وواشنطن بسبب "مهسا أميني"!

قامت أمس الثلاثاء بالتديد بما اعتبرته تدخلا أميركيا في شؤونها الداخلية، واصفة بيانا أصدرته بمناسبة أحداث أيلول 2022 التي وقعت في إيران بأنه عدائي وإجرامي.وأصدرت بيانا جاء فيه: "ندين البيان الأميركي المليء بالنفاق والوقاحة حول ذكرى أحداث سبتمبر 2022، ونعتبره تدخلا عدائيا وإجراميا في الشؤون الداخلية لإيران".وأضاف البيان: "لا يوجد إيراني وطني يصدق مزاعم الصداقة من نظام تورط في انقلاب 1953، ودعم صدام في الحرب المفروضة، واستخدام السلاح الكيميائي، وإسقاط الطائرة المدنية عام 1988، وفرض الجائرة، والتعاون مع في استهداف منشآتنا النووية وقتل علمائنا"، في إشارة إلى .وتابع: "أميركا، بصفتها أكبر داعم للكيان المحتل والقاتل الذي أباد أكثر من 65 ألف مدني خلال أقل من عامين، وبما أن العنصرية جزء من ثقافتها السياسية، لا تملك أي صلاحية للحديث عن حقوق الإنسان".وشدد على أن "الشعب يحاكم ادعاءات واشنطن الحقوقية في ضوء جرائمها المستمرة في العالم، ولن ينسى ولن يغفر تدخلاتها وجرائمها الوحشية ضد إيران".(سكاي نيوز)