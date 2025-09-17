Advertisement

عربي-دولي

سجال بين طهران وواشنطن بسبب "مهسا أميني"!

Lebanon 24
17-09-2025 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1417976-638936896603954536.jpg
Doc-P-1417976-638936896603954536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت إيران أمس الثلاثاء بالتديد بما اعتبرته تدخلا أميركيا في شؤونها الداخلية، واصفة بيانا أصدرته واشنطن بمناسبة أحداث أيلول 2022 التي وقعت في إيران بأنه عدائي وإجرامي.
Advertisement

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا جاء فيه: "ندين البيان الأميركي المليء بالنفاق والوقاحة حول ذكرى أحداث سبتمبر 2022، ونعتبره تدخلا عدائيا وإجراميا في الشؤون الداخلية لإيران".

وأضاف البيان: "لا يوجد إيراني وطني يصدق مزاعم الصداقة من نظام تورط في انقلاب 1953، ودعم صدام في الحرب المفروضة، واستخدام السلاح الكيميائي، وإسقاط الطائرة المدنية عام 1988، وفرض العقوبات الجائرة، والتعاون مع إسرائيل في استهداف منشآتنا النووية وقتل علمائنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وتابع: "أميركا، بصفتها أكبر داعم للكيان الصهيوني المحتل والقاتل الذي أباد أكثر من 65 ألف مدني خلال أقل من عامين، وبما أن العنصرية جزء من ثقافتها السياسية، لا تملك أي صلاحية للحديث عن حقوق الإنسان".

وشدد على أن "الشعب الإيراني يحاكم ادعاءات واشنطن الحقوقية في ضوء جرائمها المستمرة في العالم، ولن ينسى ولن يغفر تدخلاتها وجرائمها الوحشية ضد إيران".(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية في بيان لمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في دعواته للكرامة وحياة أفضل
lebanon 24
17/09/2025 10:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تقدّم نحو التمديد لـ"اليونيفيل" وواشنطن تريد تصفيتها نهائياً في آب المقبل
lebanon 24
17/09/2025 10:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ذروة الاشتباك السياسي – الاستراتيجي بين لبنان وواشنطن
lebanon 24
17/09/2025 10:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر حكومي عراقي للجزيرة: انسحاب قوات التحالف سيكون في أيلول المقبل تنفيذا للاتفاق بين بغداد وواشنطن
lebanon 24
17/09/2025 10:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الإيرانية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

الصهيوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:06 | 2025-09-17
02:32 | 2025-09-17
02:12 | 2025-09-17
01:59 | 2025-09-17
01:47 | 2025-09-17
01:40 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24