بخطة سرية.. ترامب يستعد لانتخابات 2026

قال الرئيس الأميركي إن الحزب سيعقد مؤتمرا من أجل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026، وذلك في إطار سعي حزبه للحفاظ على سيطرته المحدودة على .وعادة ما تُعقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب الأميركية في سنوات الانتخابات الرئاسية فقط وليس في سنوات انتخابات التجديد النصفي.وقال على منصة تروث سوشيال: "يرغب الحزب الجمهوري بشدة في عقد مؤتمر لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026. سنعقده على أعلى مستوى. سيكون ممتعا ومثمرا للغاية".وأشار تقرير لموقع أكسيوس في أواخر الشهر الماضي إلى أن بعض يدرسون أيضا عقد مؤتمر قبل انتخابات التجديد النصفي.