عربي-دولي

بخطة سرية.. ترامب يستعد لانتخابات 2026

Lebanon 24
20-09-2025 | 02:40
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحزب الجمهوري سيعقد مؤتمرا من أجل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026، وذلك في إطار سعي حزبه للحفاظ على سيطرته المحدودة على الكونغرس.
وعادة ما تُعقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب الأميركية في سنوات الانتخابات الرئاسية فقط وليس في سنوات انتخابات التجديد النصفي.

وقال ترامب على منصة تروث سوشيال: "يرغب الحزب الجمهوري بشدة في عقد مؤتمر لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026. سنعقده على أعلى مستوى. سيكون ممتعا ومثمرا للغاية".

وأشار تقرير لموقع أكسيوس في أواخر الشهر الماضي إلى أن بعض الديمقراطيين يدرسون أيضا عقد مؤتمر قبل انتخابات التجديد النصفي.
