عربي-دولي
بعد استهداف أميركا لقوارب في البحر الكاريبي.. فنزويلا تطال بـ"تحقيق أممي"
Lebanon 24
20-09-2025
|
08:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا النائب العام الفنزويلي طارق وليام صعب
الأمم المتحدة
إلى التحقيق في الضربات التي أعلنها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والتي استهدفت 3 قوارب في البحر الكاريبي.
وتقول
الولايات المتحدة
إنها دمرت 3 قوارب متورطة في تهريب المخدرات منذ بداية أيلول الجاري، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً، حسب ما أعلنه
ترامب
.
وفي بيان له أمس الجمعة،
قال المدعي العام الفنزويلي
إنَّ "استخدام الصواريخ والأسلحة النووية لقتل صيادين عُزّل في قارب صغير جريمة ضد الإنسانية يجب أن تفتح الأمم المتحدة تحقيقاً فيها".
ودان صعب سلوك
واشنطن
ضد كاراكاس، مطالباً الأمم المتحدة بفتح تحقيق معمق في هذه العمليات.
وكان
وزير الدفاع
الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز اعتبر الانتشار العسكري الأميركي في الكاريبي وهذه الضربات "حرباً غير معلنة".
ورداً على ذلك، قامت كاراكاس -الأربعاء الماضي- بمناورات عسكرية دامت 3 أيام في
جزيرة
لاأورشيلا في البحر الكاريبي على مسافة نحو 65 كيلومتراً من البر
الرئيسي
.
وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتورط في تجارة المخدرات وعرضت مكافأة قيمتها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.
ودان مادورو، الذي أعلن أول أمس الخميس عزمه إرسال قوات إلى أحياء شعبية لتدريب الفنزويليين على استخدام السلاح، ما اعتبرها "خطة إمبريالية لتغيير النظام وسرقة نفط البلاد الذي يمثل أكبر احتياطي في العالم، و(سرقة) الغاز الذي يمثل رابع أكبر احتياطي في العالم".
أيضاً، أعلن
وزير الخارجية
الفنزويلي إيفان خيل -عبر تلغرام- أن "فنزويلا تدعو
مجلس الأمن
للمطالبة بوقف فوري للأعمال العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي".
وذكر أنَّ
الأميركيين
أنفسهم "أكدوا أن هذه العمليات أسفرت عن قتل مدنيين بهدف بث الرعب في نفوس صيادينا وشعبنا"، داعيا إلى احترام "السيادة السياسية والإقليمية لفنزويلا ومنطقة الكاريبي برمّتها".
أما زعيم
المعارضة
الفنزويلية هنريك كابريليس -الذي ترشح مرتين للرئاسة- فصرح للصحفيين أمس الجمعة بأنه لا يؤيد أي تدخل عسكري أميركي محتمل.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأميركي ترامب أن جيش بلاده قتل 3 أشخاص في غارة جوية استهدفت سفينة جنوب الولايات المتحدة، وزعم أنها كان تحمل مخدرات.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال، أمس، مرفقاً منشوره بمقطع فيديو يُظهر الغارة: "أكدت معلومات استخباراتية أن السفينة كانت تهرب مخدرات غير مشروعة، وكانت تعبر ممراً معروفاً لتهريب المخدرات في طريقها إلى تسميم الأميركيين".
ولم يتضح بعد إذا كان ما تحدث عنه ترامب أمس هجوما جديدا أم تفاصيل إضافية عن هجوم سابق أبلغ عنه ترامب قبل بضعة أيام.
(الجزيرة نت)
