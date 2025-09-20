دعا النائب العام الفنزويلي طارق وليام صعب إلى التحقيق في الضربات التي أعلنها الرئيس الأميركي والتي استهدفت 3 قوارب في البحر الكاريبي.

وتقول إنها دمرت 3 قوارب متورطة في تهريب المخدرات منذ بداية أيلول الجاري، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً، حسب ما أعلنه .





وفي بيان له أمس الجمعة، قال المدعي العام الفنزويلي إنَّ "استخدام الصواريخ والأسلحة النووية لقتل صيادين عُزّل في قارب صغير جريمة ضد الإنسانية يجب أن تفتح الأمم المتحدة تحقيقاً فيها".





ودان صعب سلوك ضد كاراكاس، مطالباً الأمم المتحدة بفتح تحقيق معمق في هذه العمليات.





وكان الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز اعتبر الانتشار العسكري الأميركي في الكاريبي وهذه الضربات "حرباً غير معلنة".





ورداً على ذلك، قامت كاراكاس -الأربعاء الماضي- بمناورات عسكرية دامت 3 أيام في لاأورشيلا في البحر الكاريبي على مسافة نحو 65 كيلومتراً من البر .





وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتورط في تجارة المخدرات وعرضت مكافأة قيمتها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.





ودان مادورو، الذي أعلن أول أمس الخميس عزمه إرسال قوات إلى أحياء شعبية لتدريب الفنزويليين على استخدام السلاح، ما اعتبرها "خطة إمبريالية لتغيير النظام وسرقة نفط البلاد الذي يمثل أكبر احتياطي في العالم، و(سرقة) الغاز الذي يمثل رابع أكبر احتياطي في العالم".





أيضاً، أعلن الفنزويلي إيفان خيل -عبر تلغرام- أن "فنزويلا تدعو للمطالبة بوقف فوري للأعمال العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي".





وذكر أنَّ أنفسهم "أكدوا أن هذه العمليات أسفرت عن قتل مدنيين بهدف بث الرعب في نفوس صيادينا وشعبنا"، داعيا إلى احترام "السيادة السياسية والإقليمية لفنزويلا ومنطقة الكاريبي برمّتها".





أما زعيم الفنزويلية هنريك كابريليس -الذي ترشح مرتين للرئاسة- فصرح للصحفيين أمس الجمعة بأنه لا يؤيد أي تدخل عسكري أميركي محتمل.





في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأميركي ترامب أن جيش بلاده قتل 3 أشخاص في غارة جوية استهدفت سفينة جنوب الولايات المتحدة، وزعم أنها كان تحمل مخدرات.





وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال، أمس، مرفقاً منشوره بمقطع فيديو يُظهر الغارة: "أكدت معلومات استخباراتية أن السفينة كانت تهرب مخدرات غير مشروعة، وكانت تعبر ممراً معروفاً لتهريب المخدرات في طريقها إلى تسميم الأميركيين".