أزمة المياه تعصف بغزّة.. كميّة قليلة تُظهرها الأرقام والمعاناة كثيرة!

قالت بلدية غزة، السبت، إنَّ تصعيد لحرب الإبادة يفاقم أزمة العطش التي تعيشها المدينة، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر "يزيد من حجم الكارثة الصحية والبيئية ومعدلات انتشار الأمراض والأوبئة بسبب النقص الحاد في المياه".

وذكرت بلدية غزة أنَّ كمية المياه المتوفرة تقل عن 25% من الاحتياج اليومي للمدينة، كاشفة أن "الكمية المتوفرة حالياً من المياه تصل عبر خط ميكروت وتقدر بنحو 15 ألف كوب يوميا، وهي كمية غير مستقرة، بالإضافة إلى 10 آلاف كوب تنتج من آبار المياه المحلية الواقعة وسط المدينة وفي المناطق التي تتمكن طواقم البلدية من الوصول إليها".





وتأتي هذه المعاناة في سياق أزمة إنسانية شاملة يعيشها ، حيث تضررت معظم شبكات المياه والصرف الصحي جراء القصف، وتوقفت أغلب محطات التحلية عن العمل بسبب نقص الوقود وانقطاع الكهرباء.





وتحذّر منظمات إنسانية من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع إذا استمرت أزمة المياه، خصوصا في مراكز الإيواء المكتظة والمناطق المتضررة شمال القطاع، حيث لا تتوفر الكميات الأساسية اللازمة لحياة المدنيين.





وأعلنت بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 440 فلسطينياً، بينهم 147 طفلاً.