هل تعود القوات الأميركية إلى أفغانستان؟

Advertisement

كان الانسحاب الأميركي قد اكتمل في 30 آب 2021، منهياً أطول حرب في تاريخ وسط سقوط الحكومة الأفغانية وعودة طالبان إلى الحكم. لكن وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت أن الجيش الأميركي قد يعود ببعض القدرات المحدودة، في ضوء تصريحات خلال مع رئيس الوزراء كير ستارمر.ربط ترامب فكرة استعادة بمواجهة ، معتبراً أن الموقع الاستراتيجي لباغرام يمنح ميزة جيوسياسية، رغم خطئه في تقدير المسافة بين القاعدة وأقرب مواقع نووية صينية معروفة. كما زعم أن قد تسيطر على القاعدة، من دون وجود أي دليل على ذلك.هذا الجدل يذكّر بالفوضى التي رافقت الانسحاب في صيف 2021، حين قُتل 13 جنديًا أميركيًا وأكثر من 170 مدنيًا في تفجير بمحيط مطار كابول. ويؤكد ترامب أن خطته كانت ستضمن "الخروج بقوة وكرامة" مع الاحتفاظ بقاعدة باغرام، لكنه لم ينفذ ذلك خلال ولايته.في المقابل، رفض مسؤولون في حكومة طالبان الفكرة بشكل قاطع. وكتب ذاكر جلالي، مسؤول في طالبان، على منصة "إكس" أن الأفغان "لم يقبلوا وجودًا عسكريًا أجنبيًا في التاريخ" وأن هذا الاحتمال رُفض بوضوح خلال محادثات ، مع تأكيد أن الباب ما زال مفتوحًا أمام "تفاعل اقتصادي وسياسي" مع واشنطن.تظهر هذه المواقف المتباينة أن عودة القوات الأميركية إلى أفغانستان تبقى احتمالًا بعيدًا في ظل رفض طالبان الشديد واستمرار التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة. (ذا ناشونال انترست)