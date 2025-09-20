26
عربي-دولي
غزة تحت النار
Lebanon 24
20-09-2025
|
16:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد
قطاع غزة
مساء اليوم السبت تصعيدًا جديدًا مع استمرار
الغارات
الجوية والقصف المدفعي
الإسرائيلي
على مناطق متفرقة من مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.
وأفادت مصادر محلية بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط
المستشفى الأردني
في
حي تل الهوى
جنوب غرب
المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فيما واصلت المدفعية
الإسرائيلية
إطلاق قذائفها الثقيلة باتجاه منازل المواطنين في حيي
الزيتون
والشجاعية
شرق غزة
.
