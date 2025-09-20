غزة تحت النار

Advertisement

شهد مساء اليوم السبت تصعيدًا جديدًا مع استمرار الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.وأفادت مصادر محلية بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط في المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فيما واصلت المدفعية إطلاق قذائفها الثقيلة باتجاه منازل المواطنين في حيي والشجاعية .