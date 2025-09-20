Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا.. فرض عقوبات على حفيد شارل ديغول

Lebanon 24
20-09-2025 | 16:31
أفادت وكالة "روسيا اليوم" أن أوكرانيا فرضت عقوبات على بيير ديغول، حفيد الرئيس الفرنسي الأسبق ومؤسس الجمهورية الخامسة في فرنسا شارل ديغول.
وورد اسم ديغول على قائمة أسماء الأشخاص الذين قرر مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني فرض العقوبات عليهم، والتي تم نشرها اليوم السبت.

ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما يقضي بدخول قرار مجلس الأمن والدفاع بشأن العقوبات حيز التنفيذ.
 
تشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع الأشخاص الخاضعين للعقوبات من دخول الأراضي الأوكرانية وحظر مختلف التعاملات معهم.

وكان بيير ديغول صرح في وقت بأنه "متفائل" بشأن إمكانية اعتراف أوروبا بالسيادة الروسية على القرم. وأدلى كذلك بعدد من التصريحات المؤيدة للسياسات الروسية على الساحة الدولية.
 
(روسيا اليوم)
