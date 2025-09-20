

ووقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي مرسوما يقضي بدخول قرار مجلس الأمن والدفاع بشأن العقوبات حيز التنفيذ. أفادت وكالة " " أن فرضت عقوبات على بيير ديغول، حفيد الأسبق ومؤسس الجمهورية الخامسة في شارل ديغول.وورد اسم ديغول على قائمة أسماء الأشخاص الذين قرر والدفاع الوطني الأوكراني فرض عليهم، والتي تم نشرها اليوم السبت.ووقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي مرسوما يقضي بدخول قرار مجلس الأمن والدفاع بشأن العقوبات حيز التنفيذ.

تشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع الأشخاص الخاضعين للعقوبات من دخول الأراضي وحظر مختلف التعاملات معهم.



وكان بيير ديغول صرح في وقت بأنه "متفائل" بشأن إمكانية اعتراف بالسيادة الروسية على القرم. وأدلى كذلك بعدد من التصريحات المؤيدة للسياسات الروسية على الساحة الدولية.

(روسيا اليوم)