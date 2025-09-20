Advertisement

وبّخت رئيسة الإقليم.. نائبة إسبانية ترفع علم فلسطين في برلمان مدريد (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2025 | 16:53
شهد برلمان مدريد مشهدًا استثنائيًا حين رفعت النائبة الإسبانية مار إسبينار، من الحزب الاشتراكي العمالي، علم فلسطين في وجه رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو التي وصفت رفع العلم بأنه "دعاية سياسية".

وأمام تصفيق حار من زملائها النواب، قالت إسبينار مخاطبة أيوسو: "هل تعلمين يا سيدة أيوسو ماذا تعني ألوان هذا العلم؟ الأسود يرمز إلى المنفى، الأبيض إلى السلام، الأخضر إلى الأمل في حياة كريمة على أرض خصبة، أما الأحمر فهو دماء مئات آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم". وأضافت: "هذا هو العلم الذي تلاحقينه وتصفينه بالسوء، إنه علم السلام وكرامة شعب مضطهد والأمل في أرض خصبة".

وتابعت النائبة مخاطبة أيوسو: "هذه مدريد التي قالت قبل 20 عامًا لا للحرب… هذه مدريد التي قالت لا للإبادة الجماعية… هذه مدريد التي باتت أكثر قناعة بأنه لا مكان لأشخاص بلا قلب بلا إنسانية بلا كرامة". وختمت بالقول: "أنت خارج اللعبة… ارحلي وانقذي نفسك من الحرج".
 
