Advertisement

ذكرت مجلة "The Economist" أن "سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركية، استخدم مؤخرًا استعارة لوصف الوضع في الحرب الروسية الأوكرانية، قائلاً: "نحن في سباق بين من يصمد لأطول فترة: الجيش الأوكراني أم الروسي". وأشار إلى أن فرض عقوبات غربية أكثر صرامة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط من ، من شأنه أن يتسبب في "انهيار كامل" للاقتصاد الروسي، مما سيجبر على "الجلوس إلى طاولة المفاوضات". ولكن ما مدى ضعف روسيا؟ السياسات الغربية تعني أن أي دولة أخرى لن تواجه عقوبات أكثر من موكسو، وقد نفّذ 18 حزمة من هذه التدابير، وفي 19 أيلول، اقترحت المفوضية الأوروبية حزمةً جديدة".وبحسب المجلة، "استهدفت أميركا ما يقارب خمسة آلاف فرد وكيان. ومع ذلك، ثبت مرارًا وتكرارًا أن توقعات الانهيار كانت بعيدة عن الصواب. فبعد ركود قصير في عام 2022، ازدهر الاقتصاد الروسي في العامين التاليين. مع ذلك، يتباطأ الاقتصاد الروسي الآن، ويكاد يصل إلى حالة من الجمود التام. في تموز، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% فقط مقارنةً بالعام السابق. ويشير مؤشر يعتمد على استطلاع آراء مديري المشتريات إلى أن النشاط انكمش منذ بضعة أشهر. إن نمو أرباح الشركات ضعيف، مما يُثقل كاهل سوق الأسهم، ويتبادل السياسيون والجهات التنظيمية الاتهامات حول من يتحمل المسؤولية".وتابعت المجلة، "في الحقيقة، لقد ولّى عهد الازدهار الاقتصادي لعامي 2023 و2024 بلا شك. انتهى الأمر جزئيًا لأن حكومة بوتين سحبت الضرائب عن الكحول، وستتحول زيادة الإنفاق بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 هذا العام إلى ضبط مالي طفيف، كما ولم تعد هناك زيادات هائلة في الإنفاق على البنية التحتية والمجمع الصناعي العسكري. وتلعب السياسة النقدية دورًا أيضًا. ففي عامي 2023 و2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد لدرء التضخم، وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى زيادة عوائد ادخار المال بدلًا من إنفاقه".وأضافت المجلة، "ما زال تأثير على الاقتصاد أقل وضوحًا، والصحيح أن إنتاج النفط، وهو سلعة تخضع لعديد من القيود الغربية، آخذ في الانخفاض. ففي الفترة من كانون الثاني إلى آذار، صدّرت روسيا سلعًا بقيمة 96 مليار دولار، وهي فئة تهيمن عليها المنتجات المرتبطة بالنفط، بانخفاض عن 155 مليار دولار في أوائل عام 2022. ومع ذلك، يُفسر السياق الاقتصادي المتغير هذا التراجع. فمنذ بداية العام، ارتفعت قيمة الروبل، مما قلل من عوائد بيع النفط في الخارج، كما أن أسعار النفط العالمية منخفضة، وارتفاع تكاليف الاقتراض يُصعّب تمويل عمليات الاستخراج".وبحسب المجلة، "قد تُصعّب الخطوة الأخيرة للاتحاد الأمور على روسيا. فهو يسعى إلى معاقبة الشركات التي تُؤجج حرب روسيا بشراء النفط في انتهاك للعقوبات، وكذلك الشركات التي تُزوّدها بالسلع. ومع ذلك، تشير التجربة حتى الآن إلى إمكانية تجنب العقوبات. ويصعب مراقبة قطاع الشحن المزدهر، الذي ينقل البضائع من الغرب إلى روسيا عبر دول ثالثة غير منحازة. وكما يشير بنك غولدمان ساكس، عند دراسة محاولة الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات المصنوعة من النفط الخام الروسي: "قد يكون الامتثال صعبًا، إذ إن إعادة التصدير عبر موانئ متعددة، وضعف القدرة على تحديد كمية النفط الخام التي تستهلكها المصافي، يُعقّدان تتبع مصدر النفط الخام". وفي بعض الحالات، لجأت روسيا إلى مقايضة السلع مع شركائها التجاريين (مثل القمح مقابل السيارات) لتجنب التحويلات المالية الدولية".وختمت المجلة، "ربما يُجبر النمو الاقتصادي البطيء، حتى مع العقوبات المُتسرِّبة، بوتين على الجلوس على طاولة المفاوضات. مع ذلك، قد يستغرق ذلك بعض الوقت. فرغم أن الاقتصاد لا يزال في حالة ركود، إلا أن تدهوره لم ينعكس على سوق العمل. إن الأجور الحقيقية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، والبطالة في أدنى مستوياتها على الإطلاق. في المقابل، تبدو الأوضاع المالية في في حالة سيئة، وإذا أرادت أميركا وأوروبا فوز حليفهما في السباق، فعليهما مساعدته".