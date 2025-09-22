27
عربي-دولي
السيسي: تجسيد دولة فلسطين واقعياً حق تسانده الشعوب
Lebanon 24
22-09-2025
|
17:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، الاثنين، إنّ الاعتراف بالدولة
الفلسطينية
وتجسيدها في الواقع ليس حلما، بل تمسك بحق كافح الشعب الفلسطيني من أجله.
وكتب
السيسي
في تغريدة عبر منصة "إكس": "أرحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في
نيويورك
كفرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة".
وأضاف: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع ليس حلما، بل تمسك بحق طال كفاح الشعب الفلسطيني من أجله، وساندته جميع شعوب العالم المحبة للسلام".
وشدد على أن الاعتراف بدولة
فلسطين
هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن والتعاون بشكل دائم بين جميع شعوب المنطقة".
