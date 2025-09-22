السيسي: تجسيد دولة فلسطين واقعياً حق تسانده الشعوب

قال ، الاثنين، إنّ الاعتراف بالدولة وتجسيدها في الواقع ليس حلما، بل تمسك بحق كافح الشعب الفلسطيني من أجله.

Advertisement



وكتب في تغريدة عبر منصة "إكس": "أرحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في كفرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة".





وأضاف: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع ليس حلما، بل تمسك بحق طال كفاح الشعب الفلسطيني من أجله، وساندته جميع شعوب العالم المحبة للسلام". وكتب في تغريدة عبر منصة "إكس": "أرحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في كفرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة".وأضاف: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع ليس حلما، بل تمسك بحق طال كفاح الشعب الفلسطيني من أجله، وساندته جميع شعوب العالم المحبة للسلام".





وشدد على أن الاعتراف بدولة هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن والتعاون بشكل دائم بين جميع شعوب المنطقة".