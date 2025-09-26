Advertisement

عربي-دولي

هل اكتشف الحوثيون نقاط ضعف الدفاعات الإسرائيلية؟

Lebanon 24
26-09-2025 | 02:42
في أقل من ثلاثة أسابيع كثّفت الطائرات المسيّرة التابعة لجماعة الحوثيين هجماتها على جنوب إسرائيل، مسجّلة معدل اختراق يعادل نصف ما تحقق خلال العامين الماضيين مجتمعين. ومنذ 7 أيلول الجاري، تعرّضت مدينة إيلات لثلاث ضربات متتالية بدأت باستهداف مطار رامون، ثم منطقة الفنادق الأسبوع الماضي، وانتهت بالهجوم الأخير الأربعاء الذي أصاب منطقة سياحية وأوقع أكثر من 20 جريحاً.
الهجمات المتكررة زادت القلق الإسرائيلي بشأن كفاءة منظومات الدفاع الجوي وفشلها في اعتراض المسيّرات، رغم طبيعة المنطقة الساحلية المنبسطة. وباستثناء طائرتي "صماد 3" و"يافا"، لم يعلن الحوثيون عن أنواع أخرى، لكنهم أكدوا استمرار تطوير ترسانتهم العسكرية لزيادة الفاعلية وتوسيع نطاق التأثير.

الباحث عدنان الجبرني أوضح أن الحوثيين، بمساعدة خبراء إيرانيين، أدخلوا نوعاً جديداً من الطائرات المسيّرة يمزج بين خصائص "صماد 3" و"يافا"، مع تجهيزات إضافية للتحايل على الرادارات وقدرة أكبر على التخفي والمناورة، بُني تصميمها على تحليل ثغرات الدفاع الجوي الإسرائيلي باستخدام تقنيات بسيطة وغير مكلفة.

في المقابل، رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن سبب هذه الاختراقات يعود إلى استمرارية الهجمات وتبدل الطواقم الميدانية لأنظمة الدفاع، ما سمح للحوثيين برصد نقاط الضعف. وأشارت إلى أن بعد المسافة وصغر حجم المسيّرات وضعف بصمتها الرادارية أربك المنظومات المتقدمة، مشددة على ضرورة تعزيز الدفاعات في إيلات وزيادة الاعتماد على أنظمة "فولكان" القديمة الأكثر فاعلية ضد الأهداف الصغيرة.

أما العقيد محسن الخضر، فاعتبر أن حصول الحوثيين على تقنيات تضليل الرادارات أمر وارد في ظل تصدّرهم واجهة المحور الإيراني. لكنه استغرب ترك هذه المسيّرات تحلق لمسافات طويلة دون اعتراضها بصواريخ أو طائرات، مرجحاً أن تكون الاختراقات جزءاً من حسابات إستراتيجية إسرائيلية تسمح بحدوثها بشكل مدروس لشراء الوقت وتخفيف الضغوط الدولية، وإيجاد مبررات لردود غاشمة تستعرض بها تل أبيب قوتها أمام العالم. (ارم نيوز)
