29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل اكتشف الحوثيون نقاط ضعف الدفاعات الإسرائيلية؟
Lebanon 24
26-09-2025
|
02:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
في أقل من ثلاثة أسابيع كثّفت الطائرات المسيّرة التابعة لجماعة الحوثيين هجماتها على جنوب
إسرائيل
، مسجّلة معدل اختراق يعادل نصف ما تحقق خلال العامين الماضيين مجتمعين. ومنذ 7 أيلول الجاري، تعرّضت مدينة إيلات لثلاث ضربات متتالية بدأت باستهداف مطار رامون، ثم منطقة الفنادق الأسبوع الماضي، وانتهت بالهجوم الأخير الأربعاء الذي أصاب منطقة سياحية وأوقع أكثر من 20 جريحاً.
Advertisement
الهجمات المتكررة زادت القلق
الإسرائيلي
بشأن كفاءة منظومات الدفاع الجوي وفشلها في اعتراض المسيّرات، رغم طبيعة
المنطقة الساحلية
المنبسطة. وباستثناء طائرتي "صماد 3" و"يافا"، لم يعلن الحوثيون عن أنواع أخرى، لكنهم أكدوا استمرار تطوير ترسانتهم العسكرية لزيادة الفاعلية وتوسيع نطاق التأثير.
الباحث عدنان الجبرني أوضح أن الحوثيين، بمساعدة خبراء إيرانيين، أدخلوا نوعاً جديداً من الطائرات المسيّرة يمزج بين خصائص "صماد 3" و"يافا"، مع تجهيزات إضافية للتحايل على الرادارات وقدرة أكبر على التخفي والمناورة، بُني تصميمها على تحليل ثغرات الدفاع الجوي الإسرائيلي باستخدام تقنيات بسيطة وغير مكلفة.
في المقابل، رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن سبب هذه الاختراقات يعود إلى استمرارية الهجمات وتبدل الطواقم الميدانية لأنظمة الدفاع، ما سمح للحوثيين برصد نقاط الضعف. وأشارت إلى أن بعد المسافة وصغر حجم المسيّرات وضعف بصمتها الرادارية أربك المنظومات المتقدمة، مشددة على ضرورة تعزيز الدفاعات في إيلات وزيادة الاعتماد على أنظمة "فولكان" القديمة الأكثر فاعلية ضد الأهداف الصغيرة.
أما العقيد محسن الخضر، فاعتبر أن حصول الحوثيين على تقنيات تضليل الرادارات أمر وارد في ظل تصدّرهم واجهة المحور الإيراني. لكنه استغرب ترك هذه المسيّرات تحلق لمسافات طويلة دون اعتراضها بصواريخ أو طائرات، مرجحاً أن تكون الاختراقات جزءاً من حسابات إستراتيجية إسرائيلية تسمح بحدوثها بشكل مدروس لشراء الوقت وتخفيف الضغوط الدولية، وإيجاد مبررات لردود غاشمة تستعرض بها
تل أبيب
قوتها أمام العالم. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن (الحدث)
Lebanon 24
الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن (الحدث)
26/09/2025 12:23:55
26/09/2025 12:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ضعُف "حزب الله"؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل ضعُف "حزب الله"؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
26/09/2025 12:23:55
26/09/2025 12:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: الحرب مع إسرائيل كشفت نقاط ضعف وكانت لدينا ثغرات مؤلمة ومسألة الاختراق الإسرائيلي للداخل الإيراني قضية جدية
Lebanon 24
لاريجاني: الحرب مع إسرائيل كشفت نقاط ضعف وكانت لدينا ثغرات مؤلمة ومسألة الاختراق الإسرائيلي للداخل الإيراني قضية جدية
26/09/2025 12:23:55
26/09/2025 12:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحوثيون يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحوثيون يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة
26/09/2025 12:23:55
26/09/2025 12:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المنطقة الساحلية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
ارم نيوز
إسرائيل
تل أبيب
الحوثي
إيران
تابع
قد يعجبك أيضاً
حريق كبير في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وجرحى
Lebanon 24
حريق كبير في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وجرحى
05:12 | 2025-09-26
26/09/2025 05:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تهاجم حوالي 140 هدفا في غزة
Lebanon 24
إسرائيل تهاجم حوالي 140 هدفا في غزة
05:06 | 2025-09-26
26/09/2025 05:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كي يسمع سكان غزة خطابه في الأمم المتحدة.. هذا ما طلبه نتنياهو
Lebanon 24
كي يسمع سكان غزة خطابه في الأمم المتحدة.. هذا ما طلبه نتنياهو
04:57 | 2025-09-26
26/09/2025 04:57:30
Lebanon 24
Lebanon 24
على الحدود السورية.. اشتباكات مع مجموعة مهربين
Lebanon 24
على الحدود السورية.. اشتباكات مع مجموعة مهربين
03:49 | 2025-09-26
26/09/2025 03:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمة للأسواق العالمية.. ترامب يعلن جولة جديدة من الرسوم
Lebanon 24
صدمة للأسواق العالمية.. ترامب يعلن جولة جديدة من الرسوم
03:43 | 2025-09-26
26/09/2025 03:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
06:56 | 2025-09-25
25/09/2025 06:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:12 | 2025-09-26
حريق كبير في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وجرحى
05:06 | 2025-09-26
إسرائيل تهاجم حوالي 140 هدفا في غزة
04:57 | 2025-09-26
كي يسمع سكان غزة خطابه في الأمم المتحدة.. هذا ما طلبه نتنياهو
03:49 | 2025-09-26
على الحدود السورية.. اشتباكات مع مجموعة مهربين
03:43 | 2025-09-26
صدمة للأسواق العالمية.. ترامب يعلن جولة جديدة من الرسوم
03:35 | 2025-09-26
تعزيز القدرات الصاروخية والمقاتلات الحديثة… استراتيجية إيرانية لمواجهة التهديدات
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 12:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 12:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 12:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24