عربي-دولي

إيران تستدعي سفراءها في دول الترويكا احتجاجاً على إطلاق مسار "آلية الزناد"

Lebanon 24
27-09-2025 | 02:08
استدعت إيران سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، للتشاور، في خطوة احتجاجية على إطلاق هذه الدول مسار "آلية الزناد"، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.
ووصفت طهران تفعيل الترويكا الأوروبية لآلية الزناد بالقرار "غير المسؤول والظالم".

أتت تلك الخطوة بعدما فشل مسعى روسي صيني أمس الجمعة لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، وذلك إثر تصويت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار، مما مهد الطريق أمام إعادة فرض العقوبات.

كما جاءت مع تلويح طهران بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أبرمت معها في التاسع من سبتمبر الحالي اتفاق تعاون جديد في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى على مدى الأيام الماضية محادثات مكثفة مع الأوروبيين، خلال تواجده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما مع الجانب الفرنسي، إلا أنها لم تفض إلى نتيجة. إذ وصف دبلوماسيون أوروبيون ما قدم على الطاولة من قبل إيران بالعرض غير الجدي.

بدروه أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مؤخرا، خلال تواجده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المشاورات مع الأوروبيين "لم تسر كما كان متوقعاً". (العربية)


وزير الخارجية

مجلس الأمن

الأوروبيين

الإيراني

العقوبات

الأوروبي

المملكة

المصرية

