28
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تستدعي سفراءها في دول الترويكا احتجاجاً على إطلاق مسار "آلية الزناد"
Lebanon 24
27-09-2025
|
02:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
استدعت
إيران
سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، للتشاور، في خطوة احتجاجية على إطلاق هذه الدول مسار "آلية الزناد"، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي
الإيراني
.
Advertisement
ووصفت طهران تفعيل الترويكا الأوروبية لآلية الزناد بالقرار "غير المسؤول والظالم".
أتت تلك الخطوة بعدما فشل مسعى روسي صيني أمس الجمعة لتأجيل إعادة فرض
العقوبات
الدولية على إيران في
مجلس الأمن
الدولي المكون من 15 عضوا، وذلك إثر تصويت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار، مما مهد الطريق أمام إعادة فرض العقوبات.
كما جاءت مع تلويح طهران بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أبرمت معها في التاسع من سبتمبر الحالي اتفاق تعاون جديد في العاصمة
المصرية
القاهرة.
وكان
وزير الخارجية
الإيراني عباس عراقجي أجرى على مدى الأيام الماضية محادثات مكثفة مع
الأوروبيين
، خلال تواجده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما مع الجانب الفرنسي، إلا أنها لم تفض إلى نتيجة. إذ وصف دبلوماسيون أوروبيون ما قدم على الطاولة من قبل إيران بالعرض غير الجدي.
بدروه أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مؤخرا، خلال تواجده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المشاورات مع الأوروبيين "لم تسر كما كان متوقعاً". (العربية)
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني: "الترويكا" لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: "الترويكا" لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد
27/09/2025 11:05:30
27/09/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا: "آلية الزناد" قد تكون طريقة جديدة للمفاوضات مع إيران
Lebanon 24
ألمانيا: "آلية الزناد" قد تكون طريقة جديدة للمفاوضات مع إيران
27/09/2025 11:05:30
27/09/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا والصين تتحرّكان دبلوماسياً لقطع الطريق على "آلية الزناد"
Lebanon 24
روسيا والصين تتحرّكان دبلوماسياً لقطع الطريق على "آلية الزناد"
27/09/2025 11:05:30
27/09/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من بكين: "آلية الزناد" مثال على المعايير المزدوجة
Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من بكين: "آلية الزناد" مثال على المعايير المزدوجة
27/09/2025 11:05:30
27/09/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
مجلس الأمن
الأوروبيين
الإيراني
العقوبات
الأوروبي
المملكة
المصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
نيوزيلندا تؤكد: لن نعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن
Lebanon 24
نيوزيلندا تؤكد: لن نعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن
04:01 | 2025-09-27
27/09/2025 04:01:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية أمن كوريا الشمالية.. كيم يدعو إلى "شحذ الدرع والسيف" النوويين
Lebanon 24
لحماية أمن كوريا الشمالية.. كيم يدعو إلى "شحذ الدرع والسيف" النوويين
03:22 | 2025-09-27
27/09/2025 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أوباما: لا يوجد مبرر لمواصلة هدم ما هو أنقاض في غزة
Lebanon 24
أوباما: لا يوجد مبرر لمواصلة هدم ما هو أنقاض في غزة
03:16 | 2025-09-27
27/09/2025 03:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة النزوح من غزة مستمرة على وقع تصعيد الاعتداءات الاسرائيلية
Lebanon 24
أزمة النزوح من غزة مستمرة على وقع تصعيد الاعتداءات الاسرائيلية
02:40 | 2025-09-27
27/09/2025 02:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية.. إطلاق التحالف الطارئ
Lebanon 24
لاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية.. إطلاق التحالف الطارئ
02:23 | 2025-09-27
27/09/2025 02:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
12:09 | 2025-09-26
26/09/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:01 | 2025-09-27
نيوزيلندا تؤكد: لن نعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن
03:22 | 2025-09-27
لحماية أمن كوريا الشمالية.. كيم يدعو إلى "شحذ الدرع والسيف" النوويين
03:16 | 2025-09-27
أوباما: لا يوجد مبرر لمواصلة هدم ما هو أنقاض في غزة
02:40 | 2025-09-27
أزمة النزوح من غزة مستمرة على وقع تصعيد الاعتداءات الاسرائيلية
02:23 | 2025-09-27
لاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية.. إطلاق التحالف الطارئ
01:41 | 2025-09-27
بعد توقف استمر أكثر من عامين.. استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24