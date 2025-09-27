قبو جنسي في نيويورك.. اعتقال ممول أميركي والمتهم بتعذيب نساء وعارضات

Advertisement

أثار اعتقال الممول الأميركي المتقاعد هوارد روبن (70 عاماً)، الذي عمل سابقاً في شركة استثمارية تابعة لجورج سوروس، موجة واسعة من ردود الفعل بعد اتهامه بتحويل شقة في إلى ما يشبه "قبو جنسي" لممارسة أفعال سادية بحق نساء وعارضات.صحيفة "نيويورك بوست" نقلت عن إحدى ضحاياه قولها: "بعد ثماني سنوات، أشعر أخيراً بالارتياح.. العدالة أقِرت أخيراً"، معبرة عن فرحتها بعد احتجاز روبن دون كفالة.وبحسب الأميركي في ، أغرى روبن عشرات النساء بين عامي 2009 و2019 للسفر إلى نيويورك، حيث قام بتقييدهن وضربهن وصعقهن بالكهرباء. وتشير التحقيقات إلى أن روبن دفع للنساء مبالغ تصل إلى 5000 دولار مقابل ممارسات جنسية عنيفة، بمشاركة مساعدته جينيفر باورز التي تواجه هي الأخرى اتهامات بالاتجار بالجنس.ظهرت اتهامات روبن لأول مرة في دعوى مدنية عام 2017 رفعتها ثلاث نساء، من بينهن عارضتان سابقتان لمجلة " بوي"، وُصفن في وثائق المحكمة بأنهن تعرضن لاعتداءات جنسية عنيفة.ويُعتقد أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص ساعدوا روبن في تسهيل هذه الممارسات على مدى سنوات، فيما تتساءل الضحايا عن سبب تأخر السلطات الفيدرالية في التحرك، رغم قضايا مشابهة أُنجزت بسرعة مثل قضية إبستين.