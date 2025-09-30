بعد جدل استمر عدة أشهر.. ديفيد زيني يتولى رئاسة الشاباك رسميا

Advertisement

تم تعيين أمس الثلاثاء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بعد مصادقة الحكومة على تعيينه بالإجماع.ومن المقرر أن يتسلم زيني (51 عاما) منصبه في 5 تشرين الأول الجاري بعد موافقة .ويأتي هذا التعيين بعد جدل استمر شهورا حول المنصب الحساس، حتى قبل أن يعلن رئيس الوزراء في أيار الماضي ترشيح زيني.وكانت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا أثارت تساؤلات بشأن قانونية اختيار لرئيس ، محذرة من تضارب محتمل للمصالح على خلفية تحقيقات يجريها الجهاز مع أعضاء من طاقم نتنياهو.وشغل زيني سابقا عدة مناصب رفيعة في الجيش ، وسيخلف الرئيس السابق للشاباك بار، الذي اتسمت ولايته بصدامات متكررة مع نتنياهو، الذي أقاله بدعوى فقدان الثقة، قبل أن يتراجع تحت ضغط الانتقادات العامة.وفي حزيران الماضي، أعلن بار استقالته، متحملا مسؤولية شخصية عن فشل الجهاز في منع هجوم في 7 تشرين الأول 2023.(سكاي نيوز)