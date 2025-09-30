24
بعد جدل استمر عدة أشهر.. ديفيد زيني يتولى رئاسة الشاباك رسميا
Lebanon 24
30-09-2025
|
23:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم تعيين أمس الثلاثاء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بعد مصادقة الحكومة
الإسرائيلية
على تعيينه بالإجماع.
ومن المقرر أن يتسلم زيني (51 عاما) منصبه في 5 تشرين الأول الجاري بعد موافقة
مجلس الوزراء
.
ويأتي هذا التعيين بعد جدل استمر شهورا حول المنصب الحساس، حتى قبل أن يعلن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
في أيار الماضي ترشيح زيني.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا أثارت تساؤلات بشأن قانونية اختيار
نتنياهو
لرئيس
الشاباك
، محذرة من تضارب محتمل للمصالح على خلفية تحقيقات يجريها الجهاز مع أعضاء من طاقم نتنياهو.
وشغل زيني سابقا عدة مناصب رفيعة في الجيش
الإسرائيلي
، وسيخلف الرئيس السابق للشاباك
رونين
بار، الذي اتسمت ولايته بصدامات متكررة مع نتنياهو، الذي أقاله بدعوى فقدان الثقة، قبل أن يتراجع تحت ضغط الانتقادات العامة.
وفي حزيران الماضي، أعلن بار استقالته، متحملا مسؤولية شخصية عن فشل الجهاز في منع هجوم
حماس
في 7 تشرين الأول 2023.(سكاي نيوز)
