Advertisement

عربي-دولي

بعد جدل استمر عدة أشهر.. ديفيد زيني يتولى رئاسة الشاباك رسميا

Lebanon 24
30-09-2025 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1423771-638948961315363188.webp
Doc-P-1423771-638948961315363188.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم تعيين أمس الثلاثاء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تعيينه بالإجماع.
Advertisement

ومن المقرر أن يتسلم زيني (51 عاما) منصبه في 5 تشرين الأول الجاري بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التعيين بعد جدل استمر شهورا حول المنصب الحساس، حتى قبل أن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أيار الماضي ترشيح زيني.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا أثارت تساؤلات بشأن قانونية اختيار نتنياهو لرئيس الشاباك، محذرة من تضارب محتمل للمصالح على خلفية تحقيقات يجريها الجهاز مع أعضاء من طاقم نتنياهو.

وشغل زيني سابقا عدة مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي، وسيخلف الرئيس السابق للشاباك رونين بار، الذي اتسمت ولايته بصدامات متكررة مع نتنياهو، الذي أقاله بدعوى فقدان الثقة، قبل أن يتراجع تحت ضغط الانتقادات العامة.

وفي حزيران الماضي، أعلن بار استقالته، متحملا مسؤولية شخصية عن فشل الجهاز في منع هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ديوان نتنياهو: الحكومة صدّقت بالإجماع على تعيين دافيد زيني رئيسا للشاباك لمدة 5 سنوات
lebanon 24
01/10/2025 06:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عدة إشارات.. جدل حول اعتناق رونالدو الإسلام
lebanon 24
01/10/2025 06:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عون والرئاسة: قرارات ضرورية والنتائج بعد أشهر
lebanon 24
01/10/2025 06:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: تقديم أكثر من 10 آلاف التماس للجنة تعيين كبار المسؤولين ضد تعيين دافيد زيني رئيسا للشاباك
lebanon 24
01/10/2025 06:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:37 | 2025-09-30
23:31 | 2025-09-30
23:23 | 2025-09-30
16:54 | 2025-09-30
16:52 | 2025-09-30
16:45 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24