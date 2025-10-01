Advertisement

عربي-دولي

بالصورة... الجيش الإسرائيلي يسيطر على "أسطول الصمود العالمي"

Lebanon 24
01-10-2025 | 15:32
اعتقل الجيش الإسرائيلي المشاركين على متن السفينتين "ألما" و"سيروس"، اللتين تنتميان إلى "أسطول الصمود العالمي"، وأجبرت الأسطول على تغيير مساره باتجاه ميناء أسدود.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عناصر من البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن السفن المشاركة في الأسطول، وشرعوا بعملية السيطرة عليها.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إحاطة سفن حربية إسرائيلية بأسطول الصمود، وانقطاع الاتصالات بين سفنه.
