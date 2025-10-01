بالصورة... الجيش الإسرائيلي يسيطر على "أسطول الصمود العالمي"

Advertisement

وأفادت هيئة البث بأن عناصر من البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن السفن المشاركة في الأسطول، وشرعوا بعملية السيطرة عليها.يأتي ذلك بعد وقت قصير من إحاطة سفن حربية إسرائيلية بأسطول الصمود، وانقطاع الاتصالات بين سفنه.