عربي-دولي

إيلون ماسك يقترب من حاجز الـ500 مليار دولار كأعلى ثروة فردية في التاريخ

Lebanon 24
01-10-2025 | 16:30
كشف مؤشر "فوربس" للمليارديرات أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أصبح اليوم الأربعاء أول شخص في التاريخ يقترب صافي ثروته من من 500 مليار دولار.
وبحسب المؤشر، بلغت ثروة ماسك 499.5 مليار دولار حتى الساعة 3:43 عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
