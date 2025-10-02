إيران تهاجم مجموعة السبع: "نفاق أخلاقي وتزوير للواقع"

Advertisement

قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، في بيان "أن مجموعة السبع بشأن الملف تزوير للواقع".وأشار بقائي الى "أن ترحيب مجموعة السبع بآلية سناب باك غير قانوني وينتهك القانون الدولي".وأكد "أن هي المسبب للأزمة بعد انسحابها الأحادي من عام 2018".أضاف: "تجاهل مجموعة السبع للترسانة النووية "نفاق أخلاقي" وفقدان للمصداقية الدولية".وقال بقائي: الدول الأوروبية الثلاث لم تنفذ التزاماتها وتبعت واشنطن في دعم العدوان على . (سكاي نيوز)