عربي-دولي
إيران تهاجم مجموعة السبع: "نفاق أخلاقي وتزوير للواقع"
Lebanon 24
02-10-2025
|
11:35
قال المتحدث باسم الخارجية
الإيرانية
إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، في بيان "أن مجموعة السبع بشأن الملف
النووي
الإيراني
تزوير للواقع".
وأشار بقائي الى "أن ترحيب مجموعة السبع بآلية سناب باك غير قانوني وينتهك القانون الدولي".
وأكد "أن
واشنطن
هي المسبب
الرئيسي
للأزمة بعد انسحابها الأحادي من
الاتفاق النووي
عام 2018".
أضاف: "تجاهل مجموعة السبع للترسانة النووية
الإسرائيلية
"نفاق أخلاقي" وفقدان للمصداقية الدولية".
وقال بقائي: الدول الأوروبية الثلاث لم تنفذ التزاماتها وتبعت واشنطن في دعم العدوان على
إيران
. (سكاي نيوز)
