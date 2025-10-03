بسبب اعتراض "أسطول الصمود".. بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي



وأكد "وجود 7 مواطنين بلجيكيين بين المحتجزين الذين اقتيدوا إلى ميناء أسدود"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على "توفير المساعدة القنصلية لهم وتأمين عودتهم سريعاً". البلجيكي ماكسيم بريفو أن استدعت بعد اعتراض سفن "أسطول الصمود" المتجهة إلى غزة على متنها مساعدات إنسانية ومئات النشطاء، بحسب "سوتنيك".

وشدد على أن ما جرى مصدر قلق "، محذراً إسرائيل من "محاولة تصوير النشطاء البلجيكيين كإرهابيين"، وداعياً المشاركين في سفينة "مادلين" إلى "توخي الحذر".