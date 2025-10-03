28
بسبب اعتراض "أسطول الصمود".. بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي
Lebanon 24
03-10-2025
|
01:53
أعلن وزير الخارجية
البلجيكي ماكسيم بريفو أن
بروكسل
استدعت
السفير الإسرائيلي
بعد اعتراض
إسرائيل
سفن "أسطول الصمود" المتجهة إلى غزة على متنها مساعدات إنسانية ومئات النشطاء، بحسب "سوتنيك".
وأكد "وجود 7 مواطنين بلجيكيين بين المحتجزين الذين اقتيدوا إلى ميناء أسدود"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على "توفير المساعدة القنصلية لهم وتأمين عودتهم سريعاً".
وشدد على أن ما جرى مصدر قلق "، محذراً إسرائيل من "محاولة تصوير النشطاء البلجيكيين كإرهابيين"، وداعياً المشاركين في سفينة "مادلين" إلى "توخي الحذر".
