عربي-دولي

قرار قضائي في هولندا يخصّ إسرائيل.. ما هو؟

Lebanon 24
03-10-2025 | 06:24
أمرت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الجمعة، الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ولم تؤيد المحكمة حظر تصدير مكونات مقاتلات "إف 35" الذي أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي، لكنها قالت إنه يتعين أن تقوم الحكومة نفسها بتقييم الوضع لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال أن تُستخدم هذه المكونات بما ينتهك القانون الدولي.


ومنحت المحكمة الحكومة ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة، وخلال هذه الفترة سيظل تصدير مكونات الطائرات المقاتلة محظورا.


وتظاهر مواطنون في هولندا ضد تصدير السلاح ومعدات الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل.


في آب الماضي، وجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر توبيخاً رسمياً لسفيرة هولندا رداً على انتقادات بلادها بشأن معاملة الفلسطينيين وحظر سفر اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى هولندا.


وقال ساعر في منشور على منصة إكس إن الحكومة الهولندية: "اختارت تحويل صداقة طويلة الأمد مع إسرائيل إلى عداء علني تجاهها، وتحديدا في وقت عصيب تمر به، وذلك على الأرجح بدافع المصالح السياسية".


أيضاً، فرضت هولندا حظراً على وزيرين ينتميان لليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية يمنعهما من دخول هولندا. (إرم نيوز)
