قرار قضائي في هولندا يخصّ إسرائيل.. ما هو؟

أمرت ، اليوم الجمعة، الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى .

ولم تؤيد المحكمة حظر تصدير مكونات مقاتلات "إف 35" الذي أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي، لكنها قالت إنه يتعين أن تقوم الحكومة نفسها بتقييم الوضع لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال أن تُستخدم هذه المكونات بما ينتهك القانون الدولي.





ومنحت المحكمة الحكومة ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة، وخلال هذه الفترة سيظل تصدير مكونات الطائرات المقاتلة محظورا.





وتظاهر مواطنون في ضد تصدير السلاح ومعدات الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل.





في آب الماضي، وجه ساعر توبيخاً رسمياً لسفيرة هولندا رداً على انتقادات بلادها بشأن معاملة وحظر سفر اثنين من أعضاء الحكومة إلى هولندا.





وقال ساعر في منشور على منصة إكس إن الحكومة الهولندية: "اختارت تحويل صداقة طويلة الأمد مع إسرائيل إلى عداء علني تجاهها، وتحديدا في وقت عصيب تمر به، وذلك على الأرجح بدافع المصالح السياسية".