32
o
بيروت
30
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
29
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
12
o
بشري
31
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قرار قضائي في هولندا يخصّ إسرائيل.. ما هو؟
Lebanon 24
03-10-2025
|
06:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمرت
المحكمة العليا
الهولندية
، اليوم الجمعة، الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى
إسرائيل
.
Advertisement
ولم تؤيد المحكمة حظر تصدير مكونات مقاتلات "إف 35" الذي أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي، لكنها قالت إنه يتعين أن تقوم الحكومة نفسها بتقييم الوضع لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال أن تُستخدم هذه المكونات بما ينتهك القانون الدولي.
ومنحت المحكمة الحكومة ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة، وخلال هذه الفترة سيظل تصدير مكونات الطائرات المقاتلة محظورا.
وتظاهر مواطنون في
هولندا
ضد تصدير السلاح ومعدات الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل.
في آب الماضي، وجه
وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون
ساعر توبيخاً رسمياً لسفيرة هولندا رداً على انتقادات بلادها بشأن معاملة
الفلسطينيين
وحظر سفر اثنين من أعضاء الحكومة
الإسرائيلية
إلى هولندا.
وقال ساعر في منشور على منصة إكس إن الحكومة الهولندية: "اختارت تحويل صداقة طويلة الأمد مع إسرائيل إلى عداء علني تجاهها، وتحديدا في وقت عصيب تمر به، وذلك على الأرجح بدافع المصالح السياسية".
أيضاً، فرضت هولندا حظراً على وزيرين ينتميان لليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية يمنعهما من دخول هولندا.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. قرار تاريخي يخص المرأة في السعودية
Lebanon 24
بالفيديو.. قرار تاريخي يخص المرأة في السعودية
03/10/2025 16:16:13
03/10/2025 16:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار قضائي بإخلاء سبيل مدير عام كازينو لبنان رولان خوري
Lebanon 24
قرار قضائي بإخلاء سبيل مدير عام كازينو لبنان رولان خوري
03/10/2025 16:16:13
03/10/2025 16:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية هولندا: ندعم الجنائية الدولية ويجب تمكين الهيئات القضائية الدولية من أداء عملها دون عوائق
Lebanon 24
وزير خارجية هولندا: ندعم الجنائية الدولية ويجب تمكين الهيئات القضائية الدولية من أداء عملها دون عوائق
03/10/2025 16:16:13
03/10/2025 16:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: قرار قضائي بحضور نتنياهو 3 مرات أسبوعيا لجلسات محاكمته بدءا من تشرين الثاني المقبل
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: قرار قضائي بحضور نتنياهو 3 مرات أسبوعيا لجلسات محاكمته بدءا من تشرين الثاني المقبل
03/10/2025 16:16:13
03/10/2025 16:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي
المحكمة العليا
وزير الخارجية
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الهولندية
الهولندي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من مدرعات "يوم القيامة"
Lebanon 24
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من مدرعات "يوم القيامة"
08:56 | 2025-10-03
03/10/2025 08:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ليبرمان: التهديد الإيراني مستمر
Lebanon 24
ليبرمان: التهديد الإيراني مستمر
08:07 | 2025-10-03
03/10/2025 08:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عالم يحذر من تداعيات زلازل تركيا... هكذا تُؤثّر على المناطق المُجاورة
Lebanon 24
عالم يحذر من تداعيات زلازل تركيا... هكذا تُؤثّر على المناطق المُجاورة
08:00 | 2025-10-03
03/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولت إغراق طفلة فلسطينيّة فعُوقِبَت بالسجن 5 سنوات
Lebanon 24
حاولت إغراق طفلة فلسطينيّة فعُوقِبَت بالسجن 5 سنوات
07:45 | 2025-10-03
03/10/2025 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق وسماع دوي إنفجارات... فيديو يوثّق ما حصل في مدينة تركيّة اليوم
Lebanon 24
حريق وسماع دوي إنفجارات... فيديو يوثّق ما حصل في مدينة تركيّة اليوم
07:05 | 2025-10-03
03/10/2025 07:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
13:00 | 2025-10-02
02/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
10:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:56 | 2025-10-03
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من مدرعات "يوم القيامة"
08:07 | 2025-10-03
ليبرمان: التهديد الإيراني مستمر
08:00 | 2025-10-03
عالم يحذر من تداعيات زلازل تركيا... هكذا تُؤثّر على المناطق المُجاورة
07:45 | 2025-10-03
حاولت إغراق طفلة فلسطينيّة فعُوقِبَت بالسجن 5 سنوات
07:05 | 2025-10-03
حريق وسماع دوي إنفجارات... فيديو يوثّق ما حصل في مدينة تركيّة اليوم
07:00 | 2025-10-03
"من دون الوقوع في الفخ".. تقرير يكشف كيف تستطيع أوروبا مواجهة بوتين
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 16:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 16:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 16:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24