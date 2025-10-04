لأول مرة في التاريخ... إمرأة ستُصبح رئيسة حكومة اليابان هذه هوّيتها (صورة)

أظهرت نتائج الجولة الثانية من التصويت أنه تم انتخاب وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي رئيسة جديدة للحزب الليبرالي الحاكم في ، بعد حصولها على 185 صوتا من أصل 341.

وحصلت تاكايتشي على دعم أغلبية أعضاء الحزب من كفة محافظات اليابان الـ47، بالإضافة إلى أعضاء الحاليين.

ومن المرجح أن تصبح تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان بعد استقالة . (روسيا اليوم)