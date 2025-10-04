Advertisement

عربي-دولي

لأول مرة في التاريخ... إمرأة ستُصبح رئيسة حكومة اليابان هذه هوّيتها (صورة)

Lebanon 24
04-10-2025 | 05:38
أظهرت نتائج الجولة الثانية من التصويت أنه تم انتخاب وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي رئيسة جديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، بعد حصولها على 185 صوتا من أصل 341.
وحصلت تاكايتشي على دعم أغلبية أعضاء الحزب من كفة محافظات اليابان الـ47، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان الحاليين.
 
 
ومن المرجح أن تصبح تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان بعد استقالة شيغيرو إيشيبا. (روسيا اليوم)
 
 
 
لأول مرة في تاريخ اليابان.. امرأة تتجه لترؤس الحكومة
 
شيغيرو إيشيبا

روسيا اليوم

الديمقراطي

البرلمان

ديمقراطي

روسيا

بيت أ

