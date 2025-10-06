Advertisement

عربي-دولي

بسبب "ماتمو"... الصين ترفع حالة الطوارئ للمستوى الرابع

Lebanon 24
06-10-2025 | 09:57
Doc-P-1425908-638953669447421298.jpg
Doc-P-1425908-638953669447421298.jpg photos 0
رفعت السلطات الصينية حالة الطوارئ إلى المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث، بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" مقاطعتيّ قوانغدونغ وهاينان.
وفقد أرسلت اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه عمليات الإنقاذ. (سبوتنيك)
المناطق المتضررة

اللجنة الوطنية

اللجنة الوطني

قوانغدونغ

سبوتنيك

الصينية

الكوارث

