انتهاء الجولة الأولى من مباحثات حماس والوسطاء

Lebanon 24
07-10-2025 | 02:24
انتهت أول جولة من المباحثات بين الوسطاء وحماس في شرم الشيخ، ليل الاثنين-الثلاثاء، "وسط أجواء إيجابية"، وذلك في إطار المفاوضات الجارية في المنتجع المصري لإنهاء الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية في قطاع غزة، وفق وسائل إعلام مصرية.
وستتواصل اللقاءات الثلاثاء في إطار هذه المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل حول خطة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني.
وكان وفدا إسرائيل وحماس قد وصلا إلى شرم الشيخ، تمهيداً لمباحثات تشارك فيها مصر والولايات المتحدة وقطر، الدول التي قادت الوساطة بين الطرفين خلال الحرب.
 
