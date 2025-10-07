انتهاء الجولة الأولى من مباحثات حماس والوسطاء

Advertisement

انتهت أول جولة من المباحثات بين الوسطاء وحماس في شرم الشيخ، ليل الاثنين-الثلاثاء، "وسط أجواء إيجابية"، وذلك في إطار المفاوضات الجارية في المنتجع المصري لإنهاء الحرب بين والحركة في ، وفق وسائل إعلام .وستتواصل اللقاءات الثلاثاء في إطار هذه المفاوضات غير المباشرة بين وإسرائيل حول خطة وضعها الرئيس الأميركي لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني.