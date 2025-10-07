احتجاجات في مدينة إيرانية بعد أخبار عن تعرض طالبات لمضايقات من قبل عراقيين

Advertisement

نظم عدد من الطلاب والأهالي في مدينة همدان غرب اليوم الثلاثاء تجمّعاً احتجاجياً أمام مبنى جامعة بوعلي سينا،عقب انتشار تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي تزعم تعرّض عدد من الطالبات الإيرانيات لمضايقات من قبل بعض الطلاب .وقد رافق هذه القضية موجة من التفاعلات والمشاعر المعادية للعرب والعراقيين في الفضاء الإلكتروني.وذكرت مصادر محلية أن المحتجين أمام جامعة بوعلي سينا في همدان رفعوا شعارات تندد بما وصفوه "تقصير مسؤولي الجامعة" وطالبوا بالتدخّل الفوري للتحقيق في المزاعم حول مضايقة بعض الطالبات الإيرانيات من قبل طلاب عراقيين.كما دعا عدد من المشاركين إلى طرد الطلاب العراقيين الذين يثبت تورطهم في الحادثة.وقد بدأت القضية حين انتشرت على شبكات التواصل صور ورسائل تزعم أن مجموعة من الطلاب العراقيين في سكن الجامعة تصرفوا بطريقة غير لائقة تجاه بعض الطالبات الإيرانيات، ولم تؤكد الجامعة أو أي جهة رسمية حتى الآن صحة هذه الادعاءات أو تفاصيل الحادثة.(العربية)