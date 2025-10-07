Advertisement

انتهاء جلسة مفاوضات شرم الشيخ الثانية

07-10-2025 | 11:25
أكد مصدر قيادي في حماس: "انتهاء جلسة مفاوضات اليوم الثاني بين الوسطاء ووفد الحركة في شرم الشيخ قبل قليل".
واشار الى أن "اليوم الثاني في شرم الشيخ ركز على خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن أسرى الاحتلال".
وتابع المصدر أن "وفد الحركة طالب بربط مراحل الإفراج عن أسرى الاحتلال بمراحل الانسحاب الكامل".
وأفاد بان "وفد الحركة يؤكد أن الإفراج عن آخر أسير يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب لقوات الاحتلال".
وشدد على ضرورة "تلقي ضمانات دولية لوقف نهائي للحرب والانسحاب الكامل". (الجزيرة)
 
الاحتلال

الجزيرة

جزيرة

حماس

