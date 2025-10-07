بوتين: روسيا سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال 2025

Advertisement

قال الثلاثاء إن بلاده سيطرت على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في في 2025 وإن تحتفظ بزمام المبادرة الاستراتيجية الكاملة في ساحة المعركة.وبذلك تصل المكاسب التي حققتها في 2025 إلى ما يقرب من واحد بالمئة من مساحة الأراضي .وفي المجمل، تسيطر موسكو على ما يقرب من 20 بالمئة من مساحة أوكرانيا.وصرّح في اجتماع مع كبار العسكريين في عيد ميلاده الثالث والسبعين، بأن القوات الأوكرانية تتراجع في جميع قطاعات .وأضاف أن كييف تحاول قصف عمق الأراضي الروسية، لكن ذلك لن يساعدها على تغيير الوضع في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.وأفاد نص لتصريحات بوتين صدر عن الكرملين بأنه قال في الاجتماع "تمتلك القوات المسلحة الروسية حاليا زمام المبادرة الاستراتيجية بالكامل".وتابع "حررنا هذا العام ما يقرب من خمسة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي - 4900 كيلومتر مربع - و212 منطقة"، مضيفا في الاجتماع الذي عُقد في شمال غرب روسيا بالقرب من سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن البلاد، أن القوات الأوكرانية "تتراجع على طول خط التماس القتالي، على الرغم من محاولات الشرسة". (سكاي نيوز)