عربي-دولي
بوتين: روسيا سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال 2025
Lebanon 24
07-10-2025
|
23:25
قال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الثلاثاء إن بلاده سيطرت على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في
أوكرانيا
في 2025 وإن
موسكو
تحتفظ بزمام المبادرة الاستراتيجية الكاملة في ساحة المعركة.
وبذلك تصل المكاسب التي حققتها
روسيا
في 2025 إلى ما يقرب من واحد بالمئة من مساحة الأراضي
الأوكرانية
.
وفي المجمل، تسيطر موسكو على ما يقرب من 20 بالمئة من مساحة أوكرانيا.
وصرّح
بوتين
في اجتماع مع كبار
القادة
العسكريين
الروس
في عيد ميلاده الثالث والسبعين، بأن القوات الأوكرانية تتراجع في جميع قطاعات
الجبهة
.
وأضاف أن كييف تحاول قصف عمق الأراضي الروسية، لكن ذلك لن يساعدها على تغيير الوضع في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وأفاد نص لتصريحات بوتين صدر عن الكرملين بأنه قال في الاجتماع "تمتلك القوات المسلحة الروسية حاليا زمام المبادرة الاستراتيجية بالكامل".
وتابع "حررنا هذا العام ما يقرب من خمسة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي - 4900 كيلومتر مربع - و212 منطقة"، مضيفا في الاجتماع الذي عُقد في شمال غرب روسيا بالقرب من سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن البلاد، أن القوات الأوكرانية "تتراجع على طول خط التماس القتالي، على الرغم من محاولات
المقاومة
الشرسة". (سكاي نيوز)
