إجتماع للمعارضة الإسرائيليّة... واتّفاق على إسقاط حكومة نتنياهو

وبحسب موقع "واينت" الإسرائيليّ، فإنّ إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة تناول تنسيق الخطوات لإسقاط الحكومة الإسرائيليّة في مؤتمر الشتاء المقبل وتشكيل حكومة إصلاح. أعلنت عقب اجتماعها، أنها اتفقت على إسقاط حكومة ودعم خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة.وبحسب موقع "واينت" الإسرائيليّ، فإنّ إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة تناول تنسيق الخطوات لإسقاط الحكومة الإسرائيليّة في مؤتمر الشتاء المقبل وتشكيل حكومة إصلاح.

وأشار الموقع إلى أنّ يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان وبيني غانتس ويائير جولان وغادي أيزنكوت ونفتالي بينيت حضروا الإجتماع. (روسيا اليوم)