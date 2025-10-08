Advertisement

عربي-دولي

إجتماع للمعارضة الإسرائيليّة... واتّفاق على إسقاط حكومة نتنياهو

Lebanon 24
08-10-2025 | 06:49
أعلنت المعارضة الإسرائيلية عقب اجتماعها، أنها اتفقت على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو ودعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.
وبحسب موقع "واينت" الإسرائيليّ، فإنّ إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة تناول تنسيق الخطوات لإسقاط الحكومة الإسرائيليّة في مؤتمر الشتاء المقبل وتشكيل حكومة إصلاح.
 
وأشار الموقع إلى أنّ يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان وبيني غانتس ويائير جولان وغادي أيزنكوت ونفتالي بينيت حضروا الإجتماع. (روسيا اليوم)
 
 
 
