Advertisement

عربي-دولي

رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: مهمتي انتهت

Lebanon 24
08-10-2025 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1426921-638955641323079031.jpg
Doc-P-1426921-638955641323079031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو، يوم الأربعاء، أن الظروف أصبحت مهيّأة ليُعيّن الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسًا جديدًا للحكومة خلال الساعات الـ48 المقبلة.
Advertisement

وفي المقابل، شدّد لوكورنو على أنّ "الوقت غير مناسب لتغيير الرئيس"، وذلك في ظلّ تصاعد الدعوات داخل الأوساط السياسية الفرنسية المطالِبة باستقالة ماكرون.

وقال خلال مقابلة مع محطة فرانس 2 التلفزيونية العامة "قلت لرئيس الجمهورية إن احتمال حلّ البرلمان تبدّد وأعتبر أن الوضع يسمح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء في غضون الساعات الـ48 المقبلة" مؤكدا أن مهمته "انتهت".
وأتى كلام لوكورنو الذي عمقت استقالته المفاجئة الاثنين بعد 14 ساعة فقط على الكشف عن تشكيلة حكومته، الأزمة السياسية في فرنسا، بعد مداولات مكثفة استمرت يومين في محاولة للخروج من المأزق وتجنب حل جديد للجمعية الوطنية.
وأشار إلى أن غالبية الأطراف لا ترغب في حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، كما تبيّن له في ختام المشاورات الأخيرة التي أجراها مع الأحزاب المختلفة في مسعى إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية.

وأكد لوكورنو أنه "حاول المستحيل" لإيجاد توافق لحكم البلاد مشددا على أن "الفريق الذي سيتولى المسؤوليات يجب أن يكون بعيدا كليا عن أي طموح رئاسي في العام 2027".
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: سيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء جديد في غضون 48 ساعة
lebanon 24
09/10/2025 04:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو يجري مفاوضات أخيرة بتكليف من ماكرون لتشكيل الحكومة
lebanon 24
09/10/2025 04:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قصر الإليزيه: ماكرون طلب من رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل إجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لتحقيق الاستقرار بالبلاد
lebanon 24
09/10/2025 04:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لوكورنو يبدأ مهمته كرئيس وزراء وسط غضب الشارع الفرنسي
lebanon 24
09/10/2025 04:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية الوطنية

إيمانويل ماكرون

الرئيس إيمانويل

إيمانويل ماكر

إيمانويل

الفرنسية

البرلمان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:11 | 2025-10-08
16:03 | 2025-10-08
15:23 | 2025-10-08
15:15 | 2025-10-08
14:51 | 2025-10-08
14:33 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24