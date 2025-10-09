بعد غزة.. هل تبدأ الحرب ضدّ إيران؟

Advertisement

مصادر دبلوماسية غربية كشفت لـ"إرم نيوز" أنّ تصريح لا يُقرأ بمعزل عن رغبة في ربط ملف غزة بتوازنها الأوسع مع . فبدلاً من النظر إلى إيران كـ"فاعل مهدِّد"، تسعى الإدارة الأميركية إلى تحويلها إلى رقم تفاوضي قابل للضبط ضمن معادلة سياسية تتيح للولايات المتحدة إدارة النفوذ بدل المواجهة المباشرة.وبحسب المصادر، فإنّ هذا الطرح ليس موجّهاً لطهران فقط، بل هو رسالة متعددة الاتجاهات تهدف إلى إعادة ضبط الإيقاع الإقليمي بعد اتفاق غزة، وإظهار أن واشنطن تفضّل الآن القوة الدبلوماسية المرنة على المواجهة الصلبة، بما يضمن استمرار نفوذها في المنطقة بأدواتٍ أقل كلفة.توضح المصادر أنّ الملف في واشنطن يُعاد صياغته باعتباره عامل استقرارٍ مضبوط أكثر من كونه تهديداً مباشراً، مشيرةً إلى أن إدارة ترامب تعمل على مقاربة "التحكّم بالخصوم لا مصالحتهم"، أي احتواء النفوذ الإيراني عبر أدوات اقتصادية وسياسية بدل الانخراط في صدام عسكري مفتوح.الخطاب الأميركي، وفق هذه المقاربة، يعتمد مفرداتٍ قابلة للتأويل المزدوج: من يريد التهدئة يقرأها دعوة للحوار، ومن يريد القوة يفهمها تحذيراً مبطناً. فالولايات المتحدة تدرك أن أي مواجهة مباشرة مع طهران قد تعرقل التهدئة في غزة، لذلك تميل إلى إبقاء التوتر تحت السيطرة لضمان مرونة أكبر في إدارة المشهد الإقليمي.الباحث الأميركي مايك هاربر رأى في حديثه لـ"إرم نيوز" أنّ إشراك إيران في خطاب السلام لا يعني تحوّلاً جذرياً في العقيدة الأميركية، بل تكيّفاً محسوباً مع التوازنات الجديدة التي أفرزتها حرب غزة.وأوضح أنّ واشنطن لا تسعى إلى "صفقة كبرى" بقدر ما تعمل على تنظيم الضوضاء الإقليمية ومنع عودة الفوضى، مشيراً إلى أن خطاب ترامب يهدف إلى استعراض الهيمنة بوسائل غير صدامية توازن بين الردع والمهادنة.أما الباحث في شؤون الشرق الأوسط عبد المجيد داوود فاعتبر أن دعوة ترامب تحمل طابعاً اختبارياً، إذ تضع طهران أمام خيارين: إما الانضباط ضمن معادلة الاستقرار الجديدة، أو مواجهة اتهامها بعرقلة المسار الدبلوماسي. فالولايات المتحدة، بحسب داوود، تستخدم مفردات السلام لتغليف منطق الردع، ما يجعل الدبلوماسية وسيلة لإدارة الصراع لا لإنهائه. (ارم نيوز)