منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام

Advertisement

تضع المنصة في صدارة التوقعات السياسية الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، بنسبة فوز تصل إلى 65%، تليها مبادرة "غرف الاستجابة للطوارئ" (Emergency Response Rooms – ERR) السودانية، التي تُقدّم مساعدات إنسانية في مناطق النزاع وتحظى بدعم نحو 20% من المشاركين في المنصة.أما بقية الأسماء، ومن بينهم ، فتتراجع فرصهم إلى ما دون 10%، بحسب توقعات المستخدمين في السوق الافتراضي للمراهنات السياسية.ووفقًا لوكالة فرانس برس، فقد أنهت لجنة نوبل للسلام اجتماعاتها النهائية واختارت بالفعل الفائز بجائزة هذا العام، على أن يُعلَن رسميًا خلال الأيام المقبلة.أما صحيفة إل باييس الإسبانية فكشفت أن ترامب مدرج رسميًا ضمن قائمة المرشحين، في دورة شهدت تقديم 338 ترشيحًا، بينها 244 فردًا و94 منظمة.ورغم أن القائمة تبقى سرية لمدة خمسين عامًا، أكدت مديرة معهد أوسلو لأبحاث السلام أن ترامب من بين الأسماء المطروحة فعلًا، لكنها قلّلت من فرصه في الفوز بسبب “سياساته الانعزالية والتجارية المفرطة” وانسحاب في عهده من اتفاقيات دولية، فضلًا عن “تصريحاته المثيرة” مثل اقتراحه ضمّ غرينلاند إلى .ترشيح ترامب جاء نتيجة دعوات من شخصيات وحكومات دولية، أبرزها:لجنة الاستخبارات في كوريا الجنوبية، رئيس تيمور الشرقية (بشرط إحراز تقدم في ملفي وغزة)، رئيس بيلاروس، رئيس وزراء ، وزير خارجية رواندا، عضو في الكونغرس الأميركي، وحكومة باكستان التي أشادت بوساطته في النزاع مع الهند.