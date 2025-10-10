Advertisement

منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:40
أظهرت بيانات جديدة من منصة التوقعات الأميركية "Polymarket" أن احتمال فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 لا يتجاوز 3%، في وقت يتصدر فيه المشهد مرشحان بارزان أحدهما عربي.
تضع المنصة في صدارة التوقعات السياسية الفنزويلية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، بنسبة فوز تصل إلى 65%، تليها مبادرة "غرف الاستجابة للطوارئ" (Emergency Response Rooms – ERR) السودانية، التي تُقدّم مساعدات إنسانية في مناطق النزاع وتحظى بدعم نحو 20% من المشاركين في المنصة.

أما بقية الأسماء، ومن بينهم ترامب، فتتراجع فرصهم إلى ما دون 10%، بحسب توقعات المستخدمين في السوق الافتراضي للمراهنات السياسية.

ووفقًا لوكالة فرانس برس، فقد أنهت لجنة نوبل للسلام اجتماعاتها النهائية واختارت بالفعل الفائز بجائزة هذا العام، على أن يُعلَن رسميًا خلال الأيام المقبلة.

أما صحيفة إل باييس الإسبانية فكشفت أن ترامب مدرج رسميًا ضمن قائمة المرشحين، في دورة شهدت تقديم 338 ترشيحًا، بينها 244 فردًا و94 منظمة.

ورغم أن القائمة تبقى سرية لمدة خمسين عامًا، أكدت مديرة معهد أوسلو لأبحاث السلام أن ترامب من بين الأسماء المطروحة فعلًا، لكنها قلّلت من فرصه في الفوز بسبب “سياساته الانعزالية والتجارية المفرطة” وانسحاب واشنطن في عهده من اتفاقيات دولية، فضلًا عن “تصريحاته المثيرة” مثل اقتراحه ضمّ غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

ترشيح ترامب جاء نتيجة دعوات من شخصيات وحكومات دولية، أبرزها:

نائب رئيس لجنة الاستخبارات في كوريا الجنوبية، رئيس تيمور الشرقية (بشرط إحراز تقدم في ملفي أوكرانيا وغزة)، رئيس بيلاروس، رئيس وزراء إسرائيل، وزير خارجية رواندا، عضو في الكونغرس الأميركي، وحكومة باكستان التي أشادت بوساطته في النزاع مع الهند.
