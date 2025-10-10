بيانٌ رسميّ.. "أمن حماس" سينتشر في غزة

أعلنت التابعة لحركة ، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ عملية انتشار في المناطق التي سينسحب منها الجيش في .

Advertisement



وقالت الوزارة في بيان لها إن "أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بمحافظات قطاع غزة كافة".





وذكرت أن الأجهزة "ستعمل بشكل حثيث النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الجيش الإسرائيلي لنشرها على مدار عامين".



ودعت الوزارة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، و"الابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم".





أيضاً، طالبت الوزارة الفلسطينيين بالتعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، والالتزام بتوجيهات ستصدر لاحقاً.