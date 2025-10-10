Advertisement

عربي-دولي

بيانٌ رسميّ.. "أمن حماس" سينتشر في غزة

Lebanon 24
10-10-2025 | 06:54
Doc-P-1427695-638957015768674601.jpg
Doc-P-1427695-638957015768674601.jpg photos 0
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ عملية انتشار في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بمحافظات قطاع غزة كافة".


وذكرت أن الأجهزة "ستعمل بشكل حثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الجيش الإسرائيلي لنشرها على مدار عامين".
 

ودعت الوزارة الفلسطينيين للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، و"الابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم".


أيضاً، طالبت الوزارة الفلسطينيين بالتعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، والالتزام بتوجيهات ستصدر لاحقاً.
 

وخلال الحرب على قطاع غزة، اغتالت  إسرائيل أبرز قادة وزارة الداخلية الذين عينتهم حركة حماس، بمن فيهم قائد جهاز الشرطة محمود صلاح، وقادة في جهاز الأمن الداخلي، وجهاز مكافحة المخدرات.


كذلك، استهدفت إسرائيل مواقع ومركبات تابعة لوزارة الداخلية ضمن خطة وضعتها إسرائيل لإنهاء وجود حركة حماس الحركي والحكومي في قطاع غزة، بعد أن كانت تسيطر الحركة على غزة منذ العام 2007.


وكانت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس والجناح العسكري للحركة قد شكلت مجموعات تحت اسم "رادع" و"فرقة سهم" كانت وظيفتها التعامل ميدانياً مع بعض القضايا الأمنية في قطاع غزة. (إرم نيوز)
